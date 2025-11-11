大陸重慶公安日前對中共認定的「台獨頑固分子」、民進黨立委沈伯洋立案調查，大陸官媒《央視》9日上午發布「起底台獨沈伯洋」影片，當中引用專家觀點，稱可透過國際刑警組織等，對沈展開全球抓捕。而在今（11）日，總統賴清德喊話立法院長韓國瑜「站出來維護國會尊嚴」，這讓國民黨台北市議員楊植斗怒嗆「干韓院長什麼事」。

賴清德今天下午出席工業節慶祝大會前受訪表示，大陸對台灣並沒有管轄權，又何況沈伯洋是在捍衛國家主權，維護台灣民主自由的憲政體制，並沒有任何的違法。他並稱，非常期待韓國瑜能站出來維護國會尊嚴和台灣人民的言論自由，應率領跨黨派委員來聲援沈伯洋，否則今天是民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一人。

另外，賴清德也呼籲大陸應展現大國風範，這種跨國追捕自由人士是不會為國際社會所接受的，不僅對兩岸的和平發展沒有益處，同時會把台灣人民越推越遠。

「干韓國瑜院長什麼事」，楊植斗今天在臉書發文表示，立法委員有很多位，就只有沈伯洋1人被對岸追捕，不搞黑熊學院、不搞意識對抗喊打喊殺，會有如此下場？他指出，願意抱持友善與對岸和平交流的立委有很多，韓國瑜該做的是將這份力量延續下去，促成更多和解，而不是去挺黑熊、仇恨，「臉是自己丟的，沈伯洋要尊嚴，請自己反省反省」。