今天三圓公告，擬取消向關係人購買新北市新店區 文山段865地號等部份土地案。

三圓表示，原本於113年10月01日董事會決議通過，擬向關係人購買新北市新店區文山段865地號等部份土地，因本案計畫已逾一年，擬先撤銷三圓向關係人購買此不動產之計畫。

三圓當時公告申報將購置的土地，為新北市新店區文山段865地號等20筆土地，購買開發面積約333.01坪，預計向關係人購入之金額為4.7164億元。

三圓這筆新店文山段都更案早在2022年3月即簽下，地點位於北宜路一段、北宜路一段115巷、北宜路一段109巷與能仁街所圍範圍，基地約1,038坪，預計興建地上14樓、地下5層住宅大樓，共約245戶。去年10月董事會決議，要以4.7164億元，買下865地號63筆土地當中的20筆；但如今出現轉變，三圓已撤銷向關係人購買這20筆土地的決議。