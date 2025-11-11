WirForce結合遊戲、電競、實況與音樂四大元素，自舉辦以來深受玩家與動漫愛好者支持。活動最大特色為風靡全球的「LAN Party」，參與者攜帶電腦主機、顯示器或遊戲機，透過區域網路（LAN）在核心區「BYOC」展開連續遊戲馬拉松。去年活動吸引超過20萬人次入場、線上觀看人數破百萬，BYOC玩家攜帶設備總價更高達1.3億元，堪稱亞洲重度玩家的年度盛典。

為回饋年輕世代客戶，今年中華電現場推出多項好康活動。在BYOC區設有「官方賽事區」，讓玩家體驗HiNet光世代1G高速上網快感。另外，中華電也同步推出HiNet光世代 WirForce專屬快閃優惠：凡於活動現場取得優惠序號，並於11月14日前透過網路門市新申請或升速至HiNet光世代500M以上指定方案，即可獲贈Hami Point 500點加碼，最高可享新申請5,000點、升速3,300點回饋。