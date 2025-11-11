鳳凰颱風逐漸接近台灣，高雄市政府於11日下午召開第一場防災會議。市長陳其邁在會後表示，根據目前氣象資料，尚無法非常有信心判斷是否達到停班停課標準，將待晚間7點中央氣象署最新預報資料後再決定。

陳其邁指出，颱風中心位於鵝鑾鼻西南方約350公里處，預估隔日清晨6點暴風圈將接觸陸地，風雨最強時段落在上午6點至下午6點之間。他提醒市民，雖然鳳凰颱風已由中度轉為輕度，但仍不可掉以輕心，若颱風中心登陸位置在高雄北側，對高雄影響將較大，若在高雄以南登陸，影響相對較小。

他也特別提醒民眾注意，低窪及濱海地區入夜後恐出現長浪，應避免前往海邊進行釣魚、攝影及戲水等活動，警方已獲指示加強巡查並嚴格執法，以防民眾違規靠近危險區域。

在山區防災部分，陳其邁指出，累積雨量可能達200至400毫米，下午已與山區各區長視訊連線，提醒加強注意土石流警戒，若發布黃色警戒，立即執行預防性撤離，目前已先撤出孕婦與慢性病患等弱勢族群共62人。

他呼籲民眾持續關注氣象預報與市府發布訊息，做好防颱準備，並留意低窪地區淹水及強陣風危險，市府各單位將保持高度戒備，視情況啟動第二階段應變作為。