立碁(8111)周二公布第三季財報，立碁擺脫第二季匯損衝擊，今年第三季獲利由虧轉盈，單季每股盈餘0.38元；前三季獲利仍減少88%，累計基本每股盈餘降至0.05元。立碁前10月營收成長8.43%。目前訂單狀況，SIP、光模組及公共工程皆有所助力。立碁也將於下周一舉行線上法說會，說明公司營運狀況。