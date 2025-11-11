立碁擺脫第二季匯損衝擊，今年第三季獲利由虧轉盈。立碁今年第三季營業收入2.22億元，年增9.78%；營業毛利0.63億元，年增0.24%，毛利率28.54%，年減2.71個百分點；營業利益0.14億元，年減0.70%，營益率6.42%，年減0.67個百分點；本期淨利0.41億元，淨利率18.61%，年增20.45個百分點；歸屬於母公司業主淨利0.41億元，單季每股盈餘0.38元，相較去年同期每股虧損0.03元、今年第二季0.54元均雙雙轉盈。

立碁今年前三季營業收入6.34億元，年增7.39%；營業毛利1.91億元，年增14.18%，毛利率30.24%，年增1.8個百分點；營業利益0.37億元，年增104.56%，營益率5.84%，年增2.78個百分點；本期淨利0.05億元，年減88.34%，淨利率0.83%，年減6.78個百分點；歸屬於母公司業主淨利0.05億元，年減88.65%；累計基本每股盈餘0.05元，仍低於去年同期的0.42元。

立碁今年10月營收0.71億元，年增14.17%、月減1.22%；前10月營收7.08億元，年增8.43%。目前訂單狀況，SIP、光模組及公共工程皆有所助力。

立碁將於下周一(11月17日)受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會，報告公司營運狀況。

