AMD指出，全新Ryzen AI Max+平台能在Windows環境中直接執行高達2,350億參數的模型，藉由96GB專屬顯示記憶體與ROCm開發框架，讓創作者與開發者無須依賴雲端，即可在個人電腦上部署大型AI工作負載，實現「個人AI超級電腦」願景，兼顧隱私與效能。

同時亮相的STX-B0T社交型機器人，結合Ryzen AI與Strix Halo APU，並透過AMD CVML SDK展現即時視覺與動作辨識能力，可即時感知環境、追蹤人類行動與自主導航，體現AI PC延伸至機器人應用的全新方向。

此外，AMD也展示如何在Ryzen AI PC上結合Dify與Lemonade等工具，讓使用者能在本地安全環境中建立私有LLM（大型語言模型）工作流程，進一步釋放AI PC在開發與個人化助理應用上的潛能。

AMD強調，隨著AI模型規模與應用多樣化快速成長，公司將持續深化CPU、GPU與AI軟體的協同創新，攜手合作夥伴推進AI普及新紀元。