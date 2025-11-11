桃園市楊梅警分局富岡派出所所長陳赯麒及警員劉彥廷，日前執行巡邏勤務時，發現疑似為身心障礙者的38歲李姓男子獨自在外徘徊，似乎想向路人尋求幫助，警方見狀立即上前關心，後續聯繫家屬並協助將其帶返家。(翻攝照片)

桃園市楊梅警分局富岡派出所所長陳赯麒及警員劉彥廷，日前執行巡邏勤務時，發現疑似為身心障礙者的38歲李姓男子獨自在外徘徊，似乎想向路人尋求幫助，警方見狀立即上前關心，後續聯繫家屬並協助將其帶返家。

楊梅警分局表示，7日上午9時許，員警巡邏經過楊梅區富源街時，發現李男在路上徘徊，疑似需要協助。當員警上前關懷時，男子僅喃喃自語表示要前往中正路打工，但無法清楚說明詳細地址。員警察覺該男子疑似為身心障礙者，且衣著單薄，擔心其受寒，遂先將他帶回派出所休息。

楊梅警分局指出，警方發現李男手上配戴可供聯繫的手環，經比對其身分後，立即聯繫家屬到場帶回，但李男一度擔心未前往「打工地點」會被責罵，員警遂耐心安撫情緒，並主動陪同返家說明情況。李男為身心障礙者，平日能自行搭乘火車前往中壢區中正路的復健中心，當日因誤上南下月台，意外在富岡站下車而迷途。家屬接獲通知後欣喜萬分，對員警熱心協助與細心關懷深表感謝，肯定警方積極主動的服務精神。

楊梅警分局長張仁傑表示，為民服務是警察的重要工作，對於派出所同仁主動關懷、即時協助民眾避免發生意外，予以高度肯定。同時呼籲民眾，若遇到需要協助的身心障礙者，請不要吝嗇伸出援手，可立即撥打110報案專線尋求幫助。