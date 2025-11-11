唐美雲歌仔戲團製作的歌仔戲影集《鳩摩羅什‧千年一譯》日前正式開拍，繼製作人兼主演唐美雲以維持12年的光頭造型飾演鳩摩羅什大師，第一女主角方馨也以「圓頂」造型示人，她11日正式為戲落髮，不過方馨認為這不是「為戲犧牲」，反而覺得非常感恩，因為想剃頭演出家人不是一般人就可以做的，「我應該也是有這個福氣！」唐美雲也稱讚她的新造型「很莊嚴」。

方馨說，其實她已經做好心理準備很久了，所以前陣子才先剪了一個短髮，想在剃髮之前讓自己留下一個不一樣的感覺，但真正剃下去那一刀時，還是覺得「哇！回不去了！真的就這樣剃了！」但她覺得反正光頭也只是暫時的，頭髮還會再長。

唐美雲為方馨剪下第一刀。（林淑娟攝）

不過畢竟身體髮膚受之父母，方馨表示，因為今天要剃髮，她前一天還是先回去跟家人相聚告知，「讓他們感受到我對他們的愛！我家人對我非常好，他們都全力支持我！」她說媽媽只是說「真的要剃喔？」，然後難得主動開口要跟她拍獨照，說「我們來拍一下，紀念一下」。她也很感謝老公，對她要幹嘛完全不會有意見，「回去讓我老公適應一下！我老公真的對我的工作、生活習慣都很尊重。」

她笑說，她要剃頭，身邊姐妹都比她更覺得可惜，「我的個性跟人家相反，你愈覺得我可憐，我愈覺得『沒事啊我很好』，被一直說你很棒，我反而沒自信」。她今天還特地帶兩頂假髮出門，其中一頂是閨蜜簡沛恩送的，樓心潼昨天也說自己去逛街買了一樣東西要送她，她也直接猜中是假髮。她本來就有很多頂假髮，以前很愛接髮，演《台灣龍捲風》時就接髮，所以頭髮對她來說還好，何況現在假髮愈做愈好、愈漂亮，她也曾帶唐美雲、方宥心去買假髮。剃髮後收到唐美雲包給她的紅包，她也笑說要拿去買假髮。

方馨表示，以前飾演的角色都沒有剃髮機會，但常看別人為戲剃頭，曾經心想會不會有一天自己也遇到這樣的狀況，「所有安排都是在最好時機點，所以美雲姐找我，我也沒考慮太久，反正頂多醜而已，這也是一個挑戰，現在三千煩惱絲都沒有了。何況我還有美雲姐這個引路人！」

方馨為飾演出家人剃髮。（林淑娟攝）

她坦言剃頭心情五味雜陳，原以為做好準備了，不過因為合作過演母女，所以當唐美雲幫她剪了第一刀，就讓她覺得好像得到媽媽的關愛，「我沒有忍住眼淚，但眼淚沒也有掉下來，又堅強又脆弱」。同劇的陳竹昇因為來劇團讀本，第一時間看到她光頭造型就讚嘆：「很適合耶！」唐美雲也誇：「我本來就說一定會很美！」

方馨劇中出家人造型。（林淑娟攝）

方馨坦言一開始害怕自己頭型很扁不好看，加上之前因為頭髮少又細，有去霧繡頭皮讓髮量看起來比較多，怕剃頭後看得出痕跡，不過因為50歲後一直掉髮，又有白髮常常染頭髮，本就覺得傷身體，這時機點來做此事似乎也是最好的安排。該劇預計明年春節後殺青，在這之前她都會維持光頭造型，「等我習慣後，也許很輕鬆，跟美雲姐約好要手牽手去逛假髮店」。

她笑說剃光頭後，覺得涼涼的，有涼颼颼的感覺，因為平常討厭洗頭，現在覺得輕鬆，以前拍戲可以3、4天不洗頭，如果在家不出門就都不洗頭，因為頭皮也不太出油，老公也都可以接受。

唐美雲送紅包給方馨。（林淑娟攝）

唐美雲說，方馨劇中飾演兼具美貌與才情的龜茲國公主，原本出家的先生為了跟她結婚而還俗，她婚後在生下鳩摩羅什後反而出家為尼，還帶著兒子一起出家，展現一位母親兼師者的心境轉折與堅定信念，角色有很多曲折與內心情感糾葛。當初她在排練舞台劇時提到這齣戲有一位重要的女性角色需要「圓頂」，方宥心也說她可以，方馨則怕自己頭型不好看說「我想一下」，但兩天就說好。她也預告該劇演員之後還會有人剃頭。

唐美雲之前為了大愛台《高僧傳》系列長期剃髮，12年來幾乎都是光頭造型，有好多頂不同長度的假髮，她笑說，之前方馨就常帶她去買假髮，「她介紹我去、幫我選，她自己也有買，現在就派上用場了，可以密集使用！」