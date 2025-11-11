中油三接(觀塘天然氣接收站）二期外推防波堤工程，遭爆料疑似浮報逾百億元，更有錄音檔曝中油高層曾向廠商明示「報價太低」。中油今(11日)聲明駁斥，所謂第二次招標經費暴增到253億非事實。經濟部長龔明鑫也說，此案113年就有落選廠商檢舉，查無不法，現在既然週刊報導有新事證，那政風單位會再次的啟動調查。

中油表示，觀塘接收站外推方案外廓防波堤新建工程，是委託國內海事工程廠商台灣世曦辦理，其依據工程案預算編列原則及基準提出概估，期間曾訪價 3 家業者，再由中油參酌歷往相似工程決標契約、營建物價指數、物價波動影響與市場詢價，編列預算及招標。

兩次招標所公告的預算金額，中油強調均為253億元，並無媒體所稱百億元暴增至253億元的情事。

龔明鑫也說，這次招標有兩次，第一次因為不到三家，才有第二次。第一次標跟第二次標基本上就是同樣的價錢，沒有所謂增加的情況。

他說落選的廠商在 113 年就有舉報類似事情，經濟部政風單位於是調查，但就是沒有什麼不法。現在週刊說它有新的事證，那經濟部政風單位會再次的啟動調查，再來看看結果。

中油強調，所有重大工程均嚴守採購規範、誠信治理與工安要求，後續全力配合檢調與司法單位調查。