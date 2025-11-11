法務部行政執行署今（11)日上午舉辦「檢執聯防‧守護正義－五打七安聯合拍賣會」，全國拍定總金額高達新台幣3億4050萬8463元，其中新北分署拍賣貴金屬公司集團欠稅案所查封的64公斤黃金，拍定金額合計高達2億4350萬元。

本次聯合拍賣會由法務部政務次長黃世杰主持開幕儀式，由行政執行署署長繆卓然、台灣高等檢察署主任檢察官吳慧蘭、士林地檢署襄閱主任檢察官張志明、行政執行署士林分署分署長吳廣莉、刑事警察局副局長蕭欽杰及行政院洗錢防制辦公室諮議劉芯羽共同參與，眾人合力以法拍槌敲裂代表「黑、金、槍、毒、詐」的犯罪巨石，並舉盾宣示「守護七安」，象徵檢察、執行、警政、洗錢防制等機關合作，聯手粉碎犯罪、守護民眾權益。

執行署表示，本次聯合拍賣拍定金額最高的物件，是新北分署執行貴金屬公司集團欠繳營利事業所得稅及營業稅罰鍰案件所查封的黃金，總重高達64公斤，共計有90個品項，分22標進行拍賣，吸引21組民眾到場登記應買並全數拍定，拍定金額合計高達2億4350萬元。

本次拍定金額最高的不動產，則是高雄分署受高雄地檢署囑託變價詐騙吸金集團遭判決沒收的鳥松區林內段的5筆土地，拍定金額合計3021萬1,000元。另士林地檢署偵辦幣想科技公司人員涉嫌詐欺案件，查扣3名被告持有的犯罪所得泰達幣64萬餘顆，經囑託士林分署協助變價，賣出其中29萬3,699.3855顆，拍定金額合計928萬800元，拍賣所得將全數交由士林地檢署保管，以保全日後沒收與求償。

此外，台北分署以134萬元拍定台北地檢署囑託變價詐欺案件沒收的乙太幣12.36170732個。台中分署以1040萬元、190萬元、74萬元分別拍定台中地檢署偵辦廢棄物清理法及詐欺案件查扣的3輛曳引車、1輛名車及1台挖土機。

高雄分署以280萬3750元拍定高雄地檢署偵辦詐欺案件查扣的名車。彰化分署受南投地檢署囑託變價因違反森林法、廢棄物清理法、毒品及竊盜案件的挖土機及十餘輛汽機車、嘉義分署受雲林地檢署囑託變價因違反廢棄物清理法案件查扣的曳引車、花蓮分署受台東地檢署囑託變價因毒品、搶奪及兒少性剝削案件查扣的汽機車、電腦主機等，都順利拍定。