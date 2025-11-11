今年第26號颱風「鳳凰」接近台灣，氣象署預估明日傍晚至晚間登陸高屏，華信、立榮航空將取消明日國內航線航班，其他航空公司也宣布航班異動資訊。

【華信航空】

12日國內線航班全天取消。

【立榮航空】

12日立國內線航班全部取消。

【中華航空】

12日

航班取消：CI126／CI127 高雄往返東京成田；CI839／CI840 高雄往返曼谷；CI176／CI177 高雄往返大阪；CI132／CI133 高雄往返沖繩；CI933／CI934 、CI935／CI936 高雄往返香港；CI903、CI919 台北飛往香港；CI602、CI916 香港飛往台北。

航班提前：CI593 高雄飛往重慶。

航班延後：CI594 重慶飛往高雄、CI712 馬尼拉飛往高雄、CI199 熊本飛往高雄、CI165 仁川飛往高雄、CI167 大阪飛往高雄、CI103 東京成田飛往高雄。

【長榮航空】

12日

松山機場及桃園機場航班維持正常起降。高雄機場出發航班，除高雄-首爾BR140、高雄-成田BR108、高雄-大阪BR182、高雄-香港BR845維持正常外，成田-高雄BR107將延遲至當地時間下午5時起飛，其他航班則全部取消。

【台灣虎航】

12日

航班取消：IT-288／IT-289 高雄往返沖繩那霸、IT-262／IT-263 高雄往返岡山、IT-772／IT-773 高雄往返仙台、IT-585／IT-586 高雄往返峴港、IT-285 大阪關西飛往高雄、IT-281 東京成田飛往高雄。

航班提前：IT-670 高雄飛往濟州、IT-633 濟州飛往台中、IT-268 高雄飛往名古屋。

航班延後：IT-269 名古屋飛往高雄。

13日

航班取消：IT-284 高雄飛往大阪關西、IT-280 高雄飛往東京成田。

【國泰航空】

12日

航班取消：CX424 香港-高雄、CX448 香港-高雄、CX423 高雄-香港。

13日

航班取消：CX449 高雄-香港。