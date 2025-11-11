全台鬧教師荒，不少學校開會後仍在應徵教師。朝野立委今（11）天在質詢時關注是否調整教師鐘點費、導師費等議題？行政院長卓榮泰正面回應，表示對教師的待遇應該更合理化，但考量到國中小屬於地方自治事項，若現在要調整未來人事費的支應，一定要地方政府願意，中央才能定一個方式，否則又會變成「中央請客，地方埋單」。教育部長鄭英耀表示，預計在12月底提出相關方案。

立法院今天進行施政總質詢，國民黨立委王鴻薇、民進黨立委黃捷等關注教師荒議題。王鴻薇引述國民黨立委葛如鈞的統計指出，從民國79年到現在已經35年了，物價都不知道飛漲到什麼程度，但國小教師鐘點費只調升76元，國高中教師鐘點費只調升18至20元；導師費則是13年沒有調漲過。

鄭英耀表示，卓榮泰有指示教育部研議如何給中小學老師有一個更好的待遇，讓教師能夠更安定的從事教職，指導新世代的學生，但因國民教育經費的支用涉及到22個地方縣市政府，卓也特別指示，國教署一定要先跟地方政府討論，到時候會有一個具體的方案。王鴻薇詢問何時提出？鄭英耀說，大概是12月底前。

卓榮泰表示，鄭英耀上周已經向他說明過，且在質詢過程中他也收到訊息了，對長期教師的待遇應該更合理化，但考慮到國中小屬於地方自治事項，如果現在調整未來人事費地支應，中央地方如何協調，一定要跟地方談且地方也願意，中央才能定一個方式，否則又會變成中央請客，地方埋單。王鴻薇接話酸說，可是每次軍公教調薪，你們就直接宣告。

王鴻薇疾呼，教育是百年大計，政府不能讓教育變成黃昏產業。卓榮泰說，絕對不能讓教育變成黃昏產業，我們已經重視、了解這個問題了。

另外，王鴻薇也關注Taiwan Plus爭議，指110年到117年要花將近100億，但沒看到成效，認為這些錢沒有花在刀口上，她會嚴格監督明年度預算。卓榮泰說，文化部對台灣Plus編輯台，以及所有的記者再做通盤了解，它要Plus台灣，存在才有價值。