美國政府可望重啟，美股帶動台股11日開高，一度漲逾300點，新台幣兌美元匯率早盤也跟漲、再度升破31元，但受美股那指期急殺拖累，台股開高走低翻黑，且外資已連八日在股市賣超，午盤後延續匯出方向，終場新台幣由升轉貶作收，收盤續創半年新低價，短線31元整數卡關。

台北金融市場股匯同步開高走低，走勢幾乎緊貼，新台幣11日開高走低，早盤隨股市上漲，一度升至30.952元，惟終場台股收低，新台幣終場也收在31.052元、貶4.4分，匯價連二黑，且續創5月3日以來逾半年收盤新低，隨外資匯出加大，總成交量增至19.35億美元。

主要亞幣11日全面貶值，韓元重挫0.79％、新台幣貶值0.14％、日圓回落0.1％、星幣及人民幣小貶0.05％。

匯銀主管指出，短線新台幣應會持續在區間內震盪，上下買賣力道大致均衡，有兩大方向要觀察。首先，匯市美元買盤力道強勁，除了外資以外，還有政府基金及油款匯出，外資連日在台股賣超，仍有遞延匯出效應，成為新台幣貶值最關鍵力量。

其次，匯銀主管認為，目前匯價來到31元價位，已經符合出口商第一波心理滿足價位，換言之，先前等待31元的出口商逐漸進場拋匯，成為目前匯價貶值的煞車皮，後續預計出口商仍會積極拋匯，預計賣壓會維持一陣子。

匯銀主管預期，短線匯市上下力道均衡，出口商在31元價位樂於拋匯，但以外資為首的買方持續匯出，新台幣近日早盤雖都有重回30元價位，但難以站穩，後續預估先在30.9～31.1元之間盤整，靜待美國政府開門。

匯銀主管認為，近期美元仍在相對高位，非美幣別先觀望，長線走勢就看美國政府是否如預期結束關門，等待通膨及就業數據表現，聯準會目前最關注的非農就業數據已經兩個月沒公布，市場明顯缺乏依據，成為目前匯市在31元卡關的主要原因。