輔大醫院診間今（11）日下午發生一起醫療暴力事件，一名輔大肄業生曾姓男子，先於臉書發文後，前往醫院掛號，並等待看診。當他進入診間後，對泌尿科名醫江漢聲揮刀行兇，造成江漢聲右手腕刺傷及左腹部輕微擦傷，而當時曾嫌就對江漢聲喊著「我不是來看診的，我是來殺你的」。

曾嫌進入輔大診間掛號後，由於需等待前面的看診病人，曾嫌在等待之後便進入診間，豈料竟拿出預藏的美工刀，朝向名醫江漢聲揮刀，造成其右手腕刺傷及左腹部輕微擦傷。江漢聲隨即奪門而出，而曾嫌也被醫院保全壓制。

曾嫌隨後被警方帶回偵辦，訊後被依殺人未遂、恐嚇及違反醫療法等罪嫌移送偵辦，並建請預防性羈押。據了解，泌尿科名醫江漢聲表示，曾嫌是初診，之前也未見過此人，但知道有這個人，而且在看診的過程中，對方突然對他說了一句「我不是來看診的，我是來殺你的！」。

曾嫌被警方逮捕後，在步出醫院的過程中，情緒激動地一路高喊「沒有正義，沒有和平」。據悉，曾嫌是輔大肄業生，在校期間經常為了各項議題與校方有衝突、抗議等事件，且在江漢聲擔任輔大校長期間，曾嫌就常於臉書發文怒罵江漢聲，並對江漢聲等3人最後獲判無罪感到相當不滿。