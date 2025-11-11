輕颱鳳凰來勢洶洶！屏東縣12日停班停課 19:072025/11/11 中時 謝佳潾 Facebook Line Threads 複製連結 屏東縣政府稍早宣布，屏東縣12日停止上班、停止上課。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真） Facebook Line Threads 複製連結 字級設定：小中大特 針對輕颱鳳凰來勢洶洶，屏東縣政府稍早表示，依照中央氣象署資訊，輕颱鳳凰暴風圈已接近西南方近海，屏東縣已列入陸上警戒區域，需嚴加戒備，且依據氣象署風力預測資料、考量縣民出入安全，屏東縣12日停止上班、停止上課。 八炯、閩南狼遭懸賞 戰略學者批「槍口向內」賴是始作俑者 陸證監會震撼彈 傳主席吳清以健康理由請辭 網購買50條魚「僅剩一袋水」 竟是商家怕魚冷給加熱包 #輕颱 #鳳凰 #停班停課 #屏東縣 #暴風圈 【金燦碎芒擁抱秋涼花香 】 全台10大秋日花季浪漫登場 也許您會感興趣 推薦閱讀 輕颱鳳凰持續減弱 屏東縣13上班上課 19:432025/11/12 生活 嚴防鳳凰颱風！台電嘉義區處300人待命 巡視8萬電桿 12:082025/11/12 生活 宜蘭暴雨！汽機車泡水慘「車牌掉滿地」 居民急PO認領文 07:562025/11/12 社會 台北沒放颱風假！酸民灌爆蔣萬安臉書「咕嚕咕嚕」... 今全翻車：市長神準 07:372025/11/12 政治 天氣》鳳凰颱風將登陸屏東！最快今晚降級出海 大台北2地「紅到發紫」 17:292025/11/12 生活 屏東萬丹泥火山噴發 民眾不顧颱風天湧入朝聖 13:382025/11/12 生活 鳳凰暴風圈凌晨觸陸！北北基10縣市豪、大雨 05:212025/11/12 生活 宜蘭雨剛炸完 下一波輪南部 全台風雨最新時程曝 10:452025/11/12 生活 鳳凰颱風來了！台鐵東西部幹線異動一次看 10:002025/11/12 生活 宜蘭災後復原拚速度 季連成讚縣府熟練：沒什麼好傳授 15:202025/11/13 生活 鳳凰颱風將通過屏東 大台北山區防局部豪雨 18:082025/11/12 生活 鳳凰颱風轉弱 台南13日正常上班上課 19:492025/11/12 生活 前一日喊「毫無懸念」！台東土坂國小12日下午停班課 12:532025/11/12 生活 停班停課標準太鬆？ 鄭明典：冬季濱海地區也有10級風 17:122025/11/13 生活 天氣》鳳凰已死東北風接力！大台北2地豪雨 下周一低溫剩16度 21:282025/11/12 生活 鳳凰颱風襲蘇澳 學子教科書全泡水 教育處允盡速補足 12:232025/11/13 生活 「鳳凰」直撲屏東！蓮霧農嘆：採也不是、不採也不是 12:112025/11/12 生活 爽放2天颱風假 鳳凰颱風減弱、澎湖脫離暴風圈 14:372025/11/12 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。