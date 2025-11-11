針對輕颱鳳凰來勢洶洶，屏東縣政府稍早表示，依照中央氣象署資訊，輕颱鳳凰暴風圈已接近西南方近海，屏東縣已列入陸上警戒區域，需嚴加戒備，且依據氣象署風力預測資料、考量縣民出入安全，屏東縣12日停止上班、停止上課。