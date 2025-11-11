藝人范姜彥豐日前公開指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），引爆演藝圈震撼彈。不倫風波延燒之際，傳出同行赴美的友人中，另有一對也捲入出軌傳聞，外界猜測聲浪不斷。近日，簡廷芮被周刊爆出疑似曖昧「對話紀錄」，風波越演越烈。

簡廷芮的丈夫賴冠儒發聲力挺，強調：「兩人一直都很好」，並轉發簡廷芮聲明，呼籲外界不要再散布不實指控，「希望別再有任何不實指控影響我的家庭」。今（11日）稍早，簡廷芮也透過社群發出最新貼文，附上風景照並長文訴心聲：「但願謠言止於智者，一切儘早回歸平靜」。

簡廷芮IG全文

近期因許多捕風捉影的報導與評論，對我的生活、家庭、工作，都造成了極大的影響，從一開始沒有根據的暗喻跟影射，到現在指名道姓的抹黑，攻擊也都是越來越嚴重。

這段時間不說話，是因為知道沒發生的事，我澄清不完，無論解釋什麼，不願相信或想看戲的人還是會繼續謾罵。但我不只是我自己，我同時身為母親、妻子、兒女，我有必須保護的家人們。

懇請媒體報導能夠依據事實，避免非真實對話紀錄或沒有根據的無名爆料，關於此事不應該再波及任何無辜的人。

最後很感謝先生一路上對我的信任與支持，也很抱歉不是公眾人物卻被捲入。就像先生說的，我懂鍵盤能殺人，但願謠言止於智者，一切儘早回歸平靜。