今年第26號颱風「鳳凰」逼近台灣，氣象署預估明日傍晚至晚間登陸高屏。台鐵表示，受宜蘭地區持續強降雨影響，台鐵瑞芳=猴硐、蘇澳新=永樂間軌道路線淹水，東部幹線樹林=花蓮間對號列車自今日晚上6時30分起停駛。

台鐵說明今日至24時前，全線列車行駛概況如下：

一、東部幹線

（一）對號列車：

1.台東＝花蓮間正常行駛

2.逆行自439次（花蓮站19：03）起花蓮=樹林間停駛

3.順行自438次（樹林站18：13)起樹林=花蓮間停駛，另438次樹林=台東全區間停駛。

（二）區間車：七堵=冬山間、花蓮=永樂間機動行駛

二、深澳線列車自4913次（瑞芳=八斗子，瑞芳站10：13開）後預防性停駛；另平溪線公路接駁暫停1日。

三、其他路線列車維持正常行駛。

四、明日12時前列車行駛資訊，將於今日晚上8時30分發布新聞稿。

台鐵表示，自發布海上颱風警報日起至解除海上颱風警報日止，購買上述期間內各級列車車票旅客，可自乘車日起1年內，持未經使用車票至各車站辦理退票，免收手續費。