今年第26號颱風「鳳凰」逼近台灣，氣象署預估明日傍晚至晚間登陸高屏。台鐵表示，受宜蘭地區持續強降雨影響，台鐵瑞芳=猴硐、蘇澳新=永樂間軌道路線淹水，東部幹線樹林=花蓮間對號列車自今日晚上6時30分起停駛。
台鐵說明今日至24時前，全線列車行駛概況如下：
一、東部幹線
（一）對號列車：
1.台東＝花蓮間正常行駛
2.逆行自439次（花蓮站19：03）起花蓮=樹林間停駛
3.順行自438次（樹林站18：13)起樹林=花蓮間停駛，另438次樹林=台東全區間停駛。
（二）區間車：七堵=冬山間、花蓮=永樂間機動行駛
二、深澳線列車自4913次（瑞芳=八斗子，瑞芳站10：13開）後預防性停駛；另平溪線公路接駁暫停1日。
三、其他路線列車維持正常行駛。
四、明日12時前列車行駛資訊，將於今日晚上8時30分發布新聞稿。
台鐵表示，自發布海上颱風警報日起至解除海上颱風警報日止，購買上述期間內各級列車車票旅客，可自乘車日起1年內，持未經使用車票至各車站辦理退票，免收手續費。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。