台中市流感疫情持續升溫，今年第45周（11月2日至8日）門急診就診人次達1萬4334人，高於去年同期1萬3268人，顯示社區流感活躍。台中市衛生局指出，今年流感季（10月1日至11月9日）累計流感併發重症34例，其中5例死亡。其中1歲男童接種流感疫苗後仍感染流感併發重症，經加護病房妥善治療後已痊癒出院。

台中市衛生局長曾梓展表示，重症與死亡個案多集中於高齡及具慢性病史者，呼籲高風險族群儘速完成公費流感疫苗接種，並落實個人防護。5例死亡個案大多有慢性病及既往病史，出現呼吸困難、發燒、咳嗽等症狀後不幸病逝。

其中1名1歲男童10月22日接種114年季節性流感疫苗，10月底曾接觸感染流感的親友，後續出現發燒、咳嗽、流鼻水等上呼吸道症狀，就醫後經醫師評估開立公費口服流感抗病毒藥物，後因症狀加劇，至台中市醫學中心就醫後因胸部X光有肺部浸潤情形，收治加護病房，後經妥善照護後已於11月3日痊癒出院；曾梓展指出，由於嬰幼兒需間隔4周接種2劑流感疫苗才有完整保護力，推測其接種後還未產生抗體即感染。

衛生局提醒，近期東北季風南下、早晚溫差大，年底各種聚會場合增加，幼兒、65歲以上長者及慢性病患者應優先接種公費流感疫苗；民眾進入醫療機構、大眾運輸或人潮聚集室內場所應戴口罩，勤洗手，落實咳嗽禮節；若出現發燒、咳嗽或喉嚨痛，應在家休息，避免傳染他人。