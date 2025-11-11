前日本國腳伊野波雅彥（後排右一）今年再度來台且主持家長敲碗的營養講座。（李弘斌攝）

繼去年請到前日本國腳松井大輔、駒野友一、伊野波雅彥來台指導，第2屆ABC Mart足球青訓營8、9兩日於台中朝馬足球場登場，伊野波雅彥再次訪台，並針對去年家長回饋主持營養講座，加上橋本英郎、柏木陽介的精彩示範與指導，讓80多名U12、U15小球員收穫滿滿。

2011年亞洲盃8強賽對卡達攻入致勝球，也入選2014年世足賽陣容的後衛伊野波雅彥，今年再次訪台也增加室內的營養講座課程。「只有技術很難成為職業球員，飲食、睡眠都很重要，去年來有獲得想上營養講座的回饋，所以這次來特別開了這個課程。」

伊野波雅彥強調，日本足球能在這十年蓬勃發展，包括營養攝取等運動科學的應用非常重要，而小球員在球場以外的事情也非常需要家長支持，「如果沒有爸媽的支持，我後來也不可能成為職業球員甚至入選代表隊，所以我想跟台灣的家長、小朋友分享這方面的心得。」

台中Futuro日籍後衛櫻內渚（左）連兩年舉辦ABC Mart足球青訓營，今年請到橋本英郎（中）加入教練團。（李弘斌攝）

「來台灣後，我對台灣足球的巨大潛力感到驚訝，卻缺乏能夠利用和發展這種潛力的教練。」企甲俱樂部台中Futuro的日籍後衛櫻內渚，透露自己舉辦ABC Mart足球青訓營的原因，「我們決定創造一個機會，讓孩子們接受活躍在世界各地的日本球員的直接指導，更進一步加深對足球的理解。」

櫻內渚思考能幫助台灣球員提升的教練人選，力邀來台，也親自找贊助商促成連兩年的青訓營，「希望小朋友能有一些收穫，但最重要的是你明天還要持續保持下去，才能進步。」櫻內渚說，接下來他計畫帶一些台灣的小朋友去日本訓練，下次再換帶日本小朋友來台灣，持續交流進步。