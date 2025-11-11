輕度鳳凰颱風持續逼近，暴風圈預計12日清晨進入南部陸地，根據中央氣象署資訊，台南市已列入警戒區，並發布陸上強風特報，台南市政府11日晚間宣布12日停班停課。

根據中央氣象署資訊，台南市已列入警戒區，並發布陸上強風特報，颱風及其外圍環流，12日清晨至12日晚上，台南市濱海地區風力預測平均風由5-6級轉6-7級，最大陣風由8-9級轉9-10級，考量風力有危及市民上班上課安全或有致災之虞，為維護民眾安全及各項整備應變作為，台南市政府晚間宣布12日停止上班、停止上課。