花蓮台彩威力盃全國少棒賽將邁入第13年，11日下午於運動部舉行啟動記者會；台灣彩券公司董事長黃志宜表示，威力盃起源於一名花蓮得主中了6.05億元威力彩頭獎，他拿出1.2億元，以公益信託方式，委託中國信託慈善基金會與花蓮縣政府，指定花蓮縣體育會棒球委員會開辦了第一屆「花蓮台彩威力盃全國少棒賽」，比賽由各縣市組成菁英聯隊，且各縣市僅能派一隊參賽，今年同樣於12月6日齊聚花蓮同場競技，共同享受打棒球的樂趣，冠軍隊獎金達100萬元。

花蓮台彩威力盃全國少棒賽啟動記者會，除黃志宜外，台灣彩券公司總經理謝志宏、運動部全民運動署長房瑞文以及花蓮縣政府教育處科長陽岳瑾也都親臨現場，三位花蓮棒球球星包括舊金山巨人陽念希、東北樂天王彥呈、台鋼雄鷹高聖恩也出席啟動儀式，並暢談棒球一路以來的學習經驗。

這次賽會主題為「威力少棒，揮出希望，洄瀾競技，實現夢想」，將在12月6日於花蓮縣立棒球場舉辦開幕典禮後，進行一連4天的精彩賽事，並於9日舉行閉幕典禮，頒出冠軍隊100萬元的獎金。

本屆賽事仍持續第一屆方式，由各縣市組成聯隊進行比賽，而各縣市隊伍，早都已經進行代表隊選拔，信心滿滿的要來花蓮，爭奪這一年一度的大賽獎金，其中，奪下6次冠軍的桃園市、奪下3次冠軍2次亞軍的台東縣，都表示有信心再創佳績；至於地主隊，則是非常歡迎各隊好手到花蓮參加比賽，將會盡全力在鄉親父老面前尋求最佳表現。

這次共有來自全台21縣市22支隊伍參賽，獲得冠軍的隊伍將可獲得新台幣100萬元的高額獎金，其次分別是亞軍50萬元，季軍20萬元，殿軍10萬元，5至8名各5萬元，主辦單位衷心希望明年能邀請到連江縣來參加，讓最後一塊參賽版圖得以完成。

大會為了讓選手安心參賽，主辦單位特別提供隊職員選手村及贈送參賽球員紀念品及夜市抵用券、離島縣市更提供10萬元交通補助費，比賽期間更供應小選手們午餐以及交通車接駁的服務，另外還準備了花蓮伴手禮，希望小選手們來到花蓮，都能充分感受花蓮的好人情與好味道。