樂團理想混蛋出道八週年首次攻上台北小巨蛋， 一連兩晚與超過二萬名小混蛋（粉絲名）們同樂。完成首次台北小巨蛋萬人演唱會的理想混蛋，日前作客Hit Fm聯播網「OH YA DJ」木木節目，暢聊演唱會感想及幕後秘辛。

「OH YA DJ」木木提到，她有去看理想混蛋的第二天演唱會，感動到哭了八次，她替小混蛋們問診，該怎麼走出演唱會後遺症？主唱雞丁表示，他自己症狀也很嚴重，根本沒藥醫，雞丁笑說，最好的解藥就是預約明年十月看診，地點就在高雄巨蛋，歡迎大家一起來跟理想混蛋慶祝成軍九週年。

吉他手阿哲提到，他還是覺得這一切很夢幻，不敢相信就這樣唱完小巨蛋了，他每次滑到歌迷分享的演唱會片段就完全陷進去，從歌迷視角看自己的演唱會，阿哲驚呼：「怎麼這麼好看？」鼓手可沛說，真的回味無窮，看不完也看不膩！吉他手建廷分享，手機打開看到粉絲分享限時動態演唱會內容，只要滑到就停不下來。