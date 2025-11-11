鳳凰颱風中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向東北移動，暴風圈已進入台灣西南方近海，對嘉義、台南、高雄、屏東、台東、恆春半島將構成威脅，預計颱風強度有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。氣象署預估，明天（12日）下午17時颱風抵達台灣西南方近海，朝高屏一帶登陸後，明天晚上至深夜從花蓮到台東一帶出海，登陸期間強度會進一步減弱，屆時將直接解除颱風警報，氣象署科長林秉煜說明最新天氣變化。

鳳凰颱風暴風圈已進入台灣西南方近海。（翻攝自氣象署）

林秉煜表示，目前宜蘭縣地區有局部大豪雨或超大豪雨，北海岸、花蓮縣地區、綠島有局部豪雨或大豪雨，基隆市地區、新北市地區、台東縣地區、台北市山區、桃園市山區、屏東縣山區、恆春半島及蘭嶼有局部大雨或豪雨，台北地區及台中、南投、高雄山區有局部大雨；由於颱風外圍環流、東北季風、地形交互作用影響，今天傍晚至晚上蘇澳鎮時雨量130.5毫米、冬山鄉時雨量108毫米、南澳鄉時雨量107.5毫米、羅東鎮時雨量90.5毫米、瑞芳區時雨量85毫米、五結鄉時雨量82毫米。

氣象署分析未來降雨趨勢。（氣象署提供）

林秉煜指出，今晚明晨基隆北海岸、大台北地區、宜蘭有短延時強降雨，花東也有局部強降雨；明天白天颱風逐漸接近台灣，花東有陣雨，北台灣降雨稍緩，台南、高雄、屏東雨勢轉趨明顯；明天傍晚至晚間颱風接近高屏一帶陸地，晚上到後天凌晨颱風從花東地區出海，北台灣雨勢較大，南台灣雨勢趨緩：周四（13日）白天起颱風減弱、東北季風影響，北台灣地區仍有局部大雨或豪雨。

林秉煜說明，今天截至20時，幾乎全台各地、離島都有8至9級強陣風，高山地區風力也不小，晚間台南、高雄、屏東風力逐漸增強，預估明天清晨至白天南高屏陣風可達9至10級，下午至晚上強風區域從南高屏沿海地區轉進平地內陸地區，蘭嶼、台東地區風勢轉強，周四凌晨颱風減弱東離，西半部、離島仍有強風。