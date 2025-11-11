天成大飯店百合西餐廳雙11優惠，11月15日前晚餐時段排餐買一送一。（天成飯店集團提供）

天成飯店集團看準雙11商機，聯合旗下台北天成大飯店、天成文旅-華山町、天成世貿國際會館，於11月22日以前推出餐飲優惠，華山町餐酒館酒水加購第二杯11元、翠庭中餐廳加購烤鴨披薩111元，百合西餐廳精選排餐買一送一，享用豐富美味佳餚更省荷包。

台北天成大飯店旗下百合西餐廳即日起至11月15日，於晚餐時段消費排餐買一送一，五款精緻排餐「麻油香烤半雞」、「筍醬炙燒舒肥鮭魚排」、「三星蔥塩戰斧豬排」、「炭烤舒肥羊排」以及「炭烤美國肋眼牛排」，搭配特色沙拉、三星蔥餡餅、精選湯品、主廚特製甜點等，每客680元起。江浙料理與港式點心飄香的翠庭中餐廳，即日起至11月22日，單筆消費滿1111元現折111元，活動期間成為Cosmos CLUB會員再享美食，內用消費加贈小菜、甜湯或免茶資三選一。此外，主打星級飯店自家烘焙咖啡，店內咖啡師資歷豐富，擁有SCA國際咖啡師證照、SCA國際烘豆師證照以及TQUK國際吧台師證照的台北天成大飯店「天成17CAFE外帶店」也推出優惠，即日起至11月17日於17CAFE外帶店單筆消費滿100元（不累贈），即贈天成濾掛咖啡包1包，飯店自烘咖啡每杯銅板價90元起。

天成大飯店天成17CAFE外帶店雙11優惠，消費滿100元即贈天成濾掛咖啡包1包。（天成飯店集團提供）

天成文旅華山町餐酒館主打創意料理，即日起至12月12日外帶全品項8折，加入天成Cosmos CLUB會員再享11月22日前酒水飲料內用加購第二杯11元，無論是火山卷，或是爐烤BBQ黑豚梅花、義式爐烤香料雞腿排、水牛城辣雞翅、迷迭香爐烤牛排、法式羊肩排或是香酥德國豬腳等，享用豐富美味佳餚更省荷包。

天成世貿國際會館翠庭中餐廳，即日起至11月17日，凡預訂招牌「明爐烤鴨三吃」售價2880元起，內含天成片皮鴨、鴨胸料理、鴨骨料理，還可以優惠價111元加購爐烤鴨鬆披薩，招牌明爐烤鴨選用3公斤重宜蘭櫻桃鴨，掛爐烘烤外皮酥脆肉質軟嫩，無論是鴨皮或鴨肉的皮肉組合，搭配手工特製餅皮，佐以甜麵醬夾上青蔥與小黃瓜；二吃為特色鴨胸料理，包含杭州鴨絲小炒、松子鴨鬆佐生菜等四選一；三吃為碧綠椒鹽櫻桃鴨、酸菜筍片鴨骨湯等鴨骨料理五選一。

台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳推出限時「雙十一快閃特惠」活動。(六福旅遊集團提供)

敘日全日餐廳迎戰雙11，推出超值價格即可暢享星級海鮮盛宴。(六福旅遊集團提供)

台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳推出限時「雙十一快閃特惠」活動，即日起11月30日期間，凡於午、晚餐時段出示官方指定貼文中的優惠券，即可享平日雙人同行第二位1111再加碼免10％服務費，假日雙人同行第二位1411同樣免服務費。

敘日全日餐廳多款道地異國料理，每季亦集結多款當令海鮮餐檯，主打「蠔皇鮮蔬鮑魚」、「義式香料水煮魚」及「金湯酸菜鮮魚鍋」等特色料理，平假日皆可無限暢食「生食級干貝柱」、「南極雪蟹」，假日更升級加碼「爆卵香箱蟹」、「蒜香蒸牡蠣」與「甜蝦鮭魚卵手捲」等限定美饌，11月21日起再推出「威靈頓香草烤鮭魚」於餐檯，打造豐盛秋冬饗宴。

六福萬怡敘日全日餐廳金湯酸菜鮮魚鍋，湯頭酸香滋味溫潤。(六福旅遊集團提供)

雙11熱潮延續旅展商機，六福萬怡酒店線上旅展活動持續至11月16日，推出「美食周遊券」一組8張，每套售價4000元，可於敘日全日餐廳、粵亮廣式料理及大廳酒吧依不同張數兌換指定餐點，享受星級美饌，最低54折起。使用一張券可兌換粵亮平假日港點三品或大廳酒吧雲朵蛋糕含飲品兩份，或折抵餐廳單筆消費600元；使用二張券可兌換大廳酒吧主食／早午餐兩份含飲品；三張券可兌換敘日週五下午茶兩客（週末加價200元）；五張券可兌換敘日平日午晚餐兩客（假日加價600元）；六張券可兌換粵亮「靚皮烤鴨三吃」1套；八張券可兌換粵亮「神仙燒鵝四吃」1套。聚餐、送禮或年末宴會皆相宜。六福萬怡表示，希望透過雙11及線上旅展雙重優惠，讓賓客以最划算的價格體驗飯店星級美饌，從秋冬海鮮到粵式佳餚，盡享澎湃美味。