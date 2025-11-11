筆名「翁達瑞」的學者陳時奮日前談非洲豬瘟議題，竟揶揄藍營北市議員鍾沛君遭性騷案件，被外界痛批檢討被害人、綠營裝聾作啞。近日普發1萬上路，翁達瑞又發文指政院服軟讓台派焦慮，直批「立法獨裁」。藥師林士峰打臉獨裁定義，直酸綠營真的很怕被說獨裁。

翁達瑞10日發文論述「讓台派焦慮的立法獨裁」，他認為，從本屆立委上任後，台派就處在焦慮狀態，而且焦慮程度不斷升高，因為台灣政壇出現一個現代民主史上從未有過的亂象。他稱這個亂象為「立法獨裁」，只要是立法院形式通過的法案，不管內容多荒唐，行政院只能照單全收，大法官也無插手的餘地。根據憲政體制的設計，立法獨裁不應該出現，因為有三個體制內的預防手段。

翁達瑞指出，到目前為止這三個手段全被證明無效：一、行政院可提出覆議，然而藍白委席次過半，覆議不可能成功。二、法案公布實施後，關係人可以聲請釋憲，由大法官決定法案的存廢。問題是，藍白兩黨技巧性廢除大法官法庭，成功解除憲法對立法獨裁的約束。三、總統可以解散國會，但球並不在總統手上。除非立法院先提出倒閣案，總統不能解散國會。可是藍白兩黨不可能主動提倒閣案。

翁達瑞強調，台派焦慮的是行政權的軟，軟到無力對抗立法獨裁，甚至軟到成為立法獨裁的幫兇。全民普發現金1萬就是最好的例子。連卓揆都感嘆已遞出半個橄欖園，卻仍得不到藍白立委的回報。他認為行政院應該硬起來，當立法獨裁成為事實，行政對抗就是義務。

對此，藥師林士峰今(11日)發文質疑，民進黨很怕別人說他獨裁，所以現在完全不管文字定義，到處想貼別人獨裁的標籤。我們來看何謂獨裁：獨裁是一種政府形式，由一個擁有無限權力的統治者，以個人意志進行統治。立法院有那麼多的委員，立法院也不具有行政權，要如何滿足「個人」以及「統治」的定義。這種硬要貼上不符合定義的說法，真是滑天下之大稽！

林士峰直言：我們再回頭來看，賴清德主席說想要政府五權併攏，這不就是獨攬政府權力，想要實現「獨裁」統治嗎？

網友表示「那行政獨裁跟司法獨裁呢？」、「五院掌握四院還不會做事就快滾下來吧可悲」、「只有獨裁政權，才不想被立法院監督」、「行政院長都可以違憲不編預算了，還立法獨裁咧」、「台灣改成皇帝制好了」、「不就黨意凌駕民意」、「那之前蔡完全執政，不是也算獨裁嗎？」