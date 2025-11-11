中國大陸網友今天（11日）出現多則短片，內容都是四川一座大橋坍塌的驚人畫面。此事已獲地方政府證實。四川阿垻州馬爾康市局處說明，昨天（10日）發現紅旗橋橋頭路面與邊坡出現裂痕縫隙，經研判有安全風險，隨即發布臨時交通管制公告。初步了解，由於山體變形加劇，邊坡滑塌，一側橋墩橋面撐不住終於斷裂崩塌，煙塵滿天。這座大橋合龍工程今年1月才完工。

綜合中國大陸澎湃新聞、極目新聞、紅星新聞網、新華社等媒體報導，今天有許多網友發布短片反映，四川阿垻州馬爾康市紅旗特大橋垮了，大量土石從山體傾瀉而下，靠近山邊的橋墩與橋面斷裂塌落，場面怵目驚心。網傳畫面錄得旁人驚呼「橋沒了」的聲音，只剩另一半立於河中。

馬爾康市應急管理局工作人員今晚證實，國道317線K381附近馬爾康市紅旗橋垮塌，主管與經辦人員、專家均在場監督情況，具體塌陷範圍正待核實，阿垻州已成立專責小組，具體原因有待進一步調查。極目新聞獲悉四川省交通運輸廳已介入調查。

今天上午10時55分，阿垻州交通運輸局與公安居均公告，相關部門人員昨（10日）發現，國道317線馬爾康市雙江口紅旗橋右岸橋頭K381+030M路面與邊坡出現裂縫，當時山體已持續向下滑降，研判有安全隱患，紅旗橋路段實施臨時交管；下午5時許發現國道銜接右岸橋頭路面兩側裂縫約10公分寬，山體裂縫距離右岸橋台約30公尺。今天下午3時許至4時，紅旗橋右岸山體變形加劇，邊坡滑塌，導致路段路基與引橋垮塌。初步獲報，並無人員傷亡。車輛則按公告繞道行駛。

紅旗橋今年1月才完成合龍工程。四川高速公路建設開發集團有限公司官網資料顯示，317線大渡河雙江口水電站庫區復健公路工程項目紅旗特大橋220公尺主跨，今年1月14日順利完成合龍梁段混凝土澆築。這座橋位於馬爾康市白灣相，呈Y字形橫亙大渡河，串連馬爾康、金川縣、壤塘縣三地交通，橋梁全長758公尺，主跨220公尺，主墩172公尺高，有「雲中之橋」之稱。

有網友轉發時大表震驚與質疑，「10個月就垮塌，坐等後續」、「這建築得有多脆」、「之前回老家路過時總覺得橋墩太細了」、「追查設計、地形勘查單位」。