香港知名導演陳可辛，11日中午在香港深水灣香島道發生車禍，撞上路邊欄杆並衝上行人道，現場樹木疑似被撞斷，車頭零件散落一地，畫面怵目驚心，所幸人無大礙。

據港媒報導，陳可辛當時駕駛一輛越野車行經香港深水灣香島道，事故發生於11日中午12時04分，途中一隻狗突然衝出馬路，陳可辛為了閃避，急忙轉向導致車輛失控，撞到欄杆和樹，警方接獲報案後趕抵現場，幸無人受傷，陳可辛本人也未受傷。陳可辛透過工作人員，證實車禍消息。

消息曝光後，網友們紛紛在留言區大讚陳可辛的善良反應，「好人一生平安」、「為了救狗出事，太善良了」、「本以為是躲避狗仔 沒想到是真的狗啊」、「還得是大G，樹都斷了，擋風都沒裂」、「未受傷就好，阿彌陀佛」、「幸好人平安無事，陳導挺有愛心的」、「是個內心善良的人」。意外雖然驚險，但所幸人平安無恙，許多影迷也留言關心，希望他好好休息，注意安全。

現年62歲的陳可辛，是香港影壇著名導演，執導過《甜蜜蜜》、《金枝玉葉》、《如果·愛》等經典電影，今年上映的新作《醬園弄》更入圍第77屆坎城影展非競賽單元，作品屢獲肯定。