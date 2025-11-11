中新社報導，中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅11日在北京與挪威外交大臣艾德會談。陸挪願共同維護多邊主義和抵制脫鉤斷鏈。雙方一致認為，應切實履行迦薩停火協議，特別是對衝突當事方有影響力的國家，應為全面持久停火提供必要支持。

王毅表示，挪威是最早承認並與中共建交的國家之一，中方讚賞挪方一貫堅持一個大陸原則，視挪威為歐洲方向重要、穩定的夥伴。去年兩國慶祝建交70周年，大陸國家主席習近平在北京會見首相斯特勒，一致同意要打造陸挪關係新的70年。希望挪方延續積極穩定、務實理性的對陸政策，雙方共與落實好兩國領導人重要共識，堅持尊重彼此核心利益、照顧對方重大關切，繼續開放共贏、相互成就，推動陸挪係邁上新台階，取得新成果。

王毅說，當前世界動盪變革加劇，單邊和保護主義行徑嚴重衝擊國際秩序和規則。挪威長期支持多邊主義和自由貿易，為推動國際和地區熱點問題解決發揮獨特作用。大陸同樣是多邊主義的堅定宣導者、維護者、踐行者。習近平不久前提出全球治理倡議，其核心理念與《聯合國憲章》宗旨和原則一脈相承，得到國際社會廣泛歡迎和支持。中方願與挪方一道，共同維護多邊主義，抵制「脫鉤斷鏈」，推動國際體系朝著更公正合理方向發展，促進世界和平、穩定與繁榮。

艾德表示，挪威高度重視發展對陸關係，斯特勒首相去年成功訪陸，兩國領導人共識正得到積極落實，挪陸夥伴關係朝著正確方向不斷發展。挪方堅定奉行「一個中國政策」，願與陸方加強建設性對話，深化務實合作，實現互利共贏。陸方在綠色轉型發展方面取得巨大成就並為其他開發中國家綠色轉型作出貢獻。挪方表示高度讚賞，作為歐洲綠色轉型領導者，挪對大陸電動汽車完全開放，採取零關稅政策。挪企業看好大陸市場，期待拓展對華投資合作。

挪中都堅信多邊主義，支持自由貿易，挪方重視並讚賞大陸作為聯合國安理會常任理事國為世界和平所作貢獻。習近平提出全球治理倡議與挪方理念高度契合，挪方願與中方攜手維護《聯合國憲章》精神，支持以規則為基礎的多邊貿易體制。

雙方一致同意，密切各層級交往，堅持夥伴關係定位；加強發展戰略對接，拓展貿易、海洋、綠色、創新等領域互利合作；保持開放合作，為兩國企業打造穩定營商環境；加強對話溝通，推動陸歐關係健康、穩定、可持續發展；共與踐行多邊主義和自由貿易，合力應對氣候變化等全球性挑戰。

雙方就近期中東局勢發展交換意見，一致歡迎迦薩實現停火、人質和被扣押人員獲釋以及迦薩人道主義准入得到改善，強調聯合國的關鍵作用和堅持人道主義原則的重要性。雙方一致認為應切實履行停火協議，國際社會特別是對衝突當事方有影響力的國家應為實現全面持久停火提供必要支持。兩國外長強調，巴勒斯坦人民應在事關本國前途命運的所有問題上發揮主導作用。

雙方對以色列在約旦河西岸和東耶路撒冷持續擴建定居點表示擔憂，聯合國安理會和國際法院已認定其非法。雙方認為，應支持巴勒斯坦民族權力機構加強權威和治理能力。迦薩停火必須與以落實「兩國方案」為導向的政治進程相互銜接，讓以色列和巴勒斯坦人民和平、安全、有尊嚴地共同生活。雙方還討論中東其他熱點問題，與意保持溝通，並通過多邊組織加強協作。

雙方還就烏克蘭危機等共與關心的問題交換意見。