民進黨立委沈伯洋日前遭大陸公安立案調查，引發外界熱議，總統賴清德今（11）日喊話立法院長韓國瑜「站出來維護國會尊嚴」、率領跨黨派委員聲援沈。對此，國民黨立委王鴻薇砲轟，在憲法上，包括軍隊、警察韓國瑜都無實權可以動用，而賴清德不但掌握軍隊，還可以調動內政部警察系統，保護任何一位立委，「總統不工作喊話立法院長，選你到底要幹嘛」。

「賴清德竟要韓國瑜救，三軍統帥毫無擔當」，王鴻薇今天在臉書發文表示，大陸以涉犯「涉嫌分裂國家罪」對沈伯洋立案偵查，並發布相關影片，沒想到貴為總統、身兼三軍統帥的賴清德，保護自己同黨黨公職的方式，居然是第一時間要韓國瑜先發話，現在難道韓是總統？

王鴻薇指出，身為立法院長，韓國瑜雖然有極高的民意代表性，但在憲法上，包括軍隊、警察都無實權可以動用，而賴清德不但掌握軍隊，還可以調動內政部警察系統，保護任何一位立委安危都是他份內之事，賴難道要韓國瑜叫立法院駐衛警全體出動？對沈伯洋的維安要搞到這麼吝嗇？

針對賴清德「今天的民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一個人」的說法，王鴻薇直言，賴顯然完全忘記自己的總統身份，平常「抗中反中」喊得震耳欲聾，現在遇到兩岸爭議還是只能找在野黨領袖幫忙發聲，「總統不工作喊話立法院長，選你到底要幹嘛」。她並喊話，賴清德別整天只會大內宣，應拿出總統的格局和擔當，「不然整天要韓國瑜救你，是要告訴全國人民他比你適合當總統嗎」。