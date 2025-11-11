58歲歌手蘇永康今日（11日）被周刊爆料，蘇永康夜會一名年約20多歲女子，稱兩人在海邊密會，並出現疑似牽手及摸背等親密互動。據周刊描述，當晚蘇永康身穿黑色西裝，女子則穿運動服，兩人先會合購買牛奶，再駕車前往維港夜景下的僻靜地點，曖昧互動約半小時。報導指出，兩人親昵細語、十指緊扣後返回座駕離開。報導爆出後，中午時立即在官網火速下架，而蘇永康妻子也出面回應。

蘇永康的太太Anita（馮翠珊）在社群限時動態PO出與丈夫合照，幽默表示報導其實翻出了婚前往事，「記者朋友真厲害，把我們結婚前的古蹟都挖出來了！」她也統一說明夫妻感情穩定，並指出事件發生於2014年，當時她尚未成為「蘇太太」，所以所謂密會只是蘇永康婚前的小插曲。

Anita語氣輕鬆寫道：「老公，看來你當年魅力沒法擋，不過最後還是被我收了～」藉此澄清外界疑慮。兩人自2014年結婚以來婚姻穩固，育有一子Jazz，一家三口經常在社交平台分享日常生活、出遊及放閃，呈現幸福家庭氛圍。

事件曝光後，周刊迅速撤下相關內容，蘇永康妻子Anita也將原本公開的社交帳號改為私人設定。網友紛紛留言指出：「看身型應該是14年左右，年輕女仔是他老婆」、「這不是他老婆嗎？而且看阿公的樣子也是很多年前的樣子」、「他現在好像沒那麼瘦」。