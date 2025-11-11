鳳凰颱風外圍環流來勢洶洶，宜蘭縣蘇澳鎮今（11日）豪雨狂襲，多處地區傳出嚴重淹水與土石流災情。南方澳南興里午後山坡地爆發小型土石流，泥流夾帶砂石傾瀉而下，場面怵目驚心；入夜後，蘇西里民貴街水勢暴漲，最深達成人肩膀，蘇澳市區幾乎被大水圍困，鎮民形容「整個蘇澳成了孤島」，宛如重演15年前梅姬颱風的淹水惡夢。

現場水勢湍急、泥濘滾滾，蘇澳中山路段積水最深達一層樓高，警方緊急在蘇澳新站前及箕山橋拉起封鎖線，全面禁止車輛通行。白米溪、阿里溪溪水暴漲逼近橋面，蘭陽隧道內也傳出積水半層樓深的驚險情形。蘇南路上一處變電箱突發爆炸，整條街瞬間陷入一片漆黑，災情一度擴大。

宜蘭縣消防局也在華中街成功救出一名行動不便老婦。（宜蘭縣消防局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

軍方隨即出動AAV7兩棲突擊車與橡皮艇展開救援行動

蘇澳鎮內四處積水。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

蘇澳鎮內四處積水。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

由於街道宛如河流，車輛涉水宛如「陸上行舟」，甚至有救護車在送醫途中拋錨，6名救援人員冒雨合力推車脫困。部分民宅家中水深及膝，冰箱、家具全泡在水中，一片狼藉。

蘇澳鎮災防中心晚間緊急應變，通報蘇西里民貴街積水嚴重，軍方隨即出動AAV7兩棲突擊車與橡皮艇展開救援行動，協助轉移受困居民。宜蘭縣消防局也在華中街成功救出一名行動不便老婦。

此次豪雨讓鎮民回想起2010年梅姬颱風的慘痛記憶。當年雖未登陸台灣，但共伴效應造成蘇澳累積雨量高達1180.9毫米，創下歷史新高紀錄。如今鳳凰颱風再度挾風挾雨襲來，讓許多居民心有餘悸，直呼「15年前的惡夢又回來了」。