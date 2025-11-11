台灣羽球天后戴資穎7日晚間正式宣布退休，消息震撼體壇。世界羽聯（BWF）官網也刊出專文《戴資穎：天才的告別》，讚頌她在羽壇獨一無二的存在，直言「戴資穎留給羽球最大的禮物，就是玩心」。

BWF專欄作家蘇庫瑪（Dev Sukumar）在文中指出：「暫且把統計數據放在一邊，並不是說它們不重要，而是有些東西數字無法衡量。」他描述一張小戴打球的經典照片：眼神閃著光、嘴角帶笑、身體旋轉如舞，這樣的瞬間正是戴資穎的象徵。當現代運動員多半以冷峻、專注的形象登場時，她卻用笑容與創意提醒世人「競技的本質，仍是遊戲與熱愛」。

戴資穎享受打球樂趣，時常掛著笑容。（資料照／中華羽協提供）

文章形容，小戴的手腕能實現腦中任何想像，她透過細微的停頓、輕柔的觸球與節奏變化，戲弄時間與空間，創造出看似不可能的角度與球路。這份「即興的藝術性」讓她的比賽宛如一場表演。若說泰國名將伊瑟儂（Ratchanok Intanon）是教科書式的技術代表，那麼戴資穎則在球場上展現頑皮與靈光，她得分時的喜悅並非來自結果，而是過程中的遊戲感與掌控感。

職業生涯中期，戴資穎強化體能，讓進攻更具殺傷力，但她從未為穩定而犧牲創意。蘇庫瑪讚嘆：「許多天才球員會為了成功率減少變化，但戴資穎拒絕妥協，這正是她獨特的魅力。」他也提到，小戴從不依賴影片分析，因為她深知自己的節奏與對手的反應，「只要發揮出自己該有的水準，就足以掌控勝負」。

文章最後提到，小戴面對挫折的從容更令人敬佩。2015年世錦賽她錯失6個賽末點遭逆轉，仍能微笑離場。那份不糾結於過去的氣度，正是她的標誌之一。如今即將告別賽場，羽壇回望她留下的，是結合藝術與直覺的球風、始終如一的謙遜禮貌，以及從未消失的笑容。戴資穎以「玩心」定義了競技，也以笑容為這段傳奇畫下最優雅的句點。