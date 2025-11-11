大陸海軍福建號航母5日入列服役，正式邁入「三航母」（遼寧號、山東號、福建號）時代，引起外界高度關注，對此，空軍前副司令張延廷點出福建號入列所展現的4點特色，並認為該艦的戰力將會比遼寧號和山東號大很多。

新華社報導，福建艦入列服役授旗儀式於5日下午4點半舉行，共軍2000餘人參加，大陸國家主席習近平將共軍「八一軍旗」授予福建號艦長、政治委員，並在儀式後登艦聽取工作匯報。習近平在甲板察看裝備設施、與飛行員交流、觀看彈射放飛流程演示；在艦島登上塔台，了解飛行指揮和起降運行，並在航泊日誌簽名，他勉勵官兵，不斷提升專業技能和打仗本領，為福建號戰鬥力建設貢獻力量。

張延廷11日在政論節目《新聞大白話》表示，福建號的成軍展現了4個特色，首先是「科技力」，該艦是首艘直流電電磁彈射航母；再來，是艦載機構改速度相當快，張延廷解釋，陸基飛機與航母艦載機並非相同，後者安裝的捕捉勾、鼻輪的彈射裝置，都要經過構型改造，現在，大陸海軍新型的殲-15T、殲-35戰機陸續服役，說明共軍艦載機構改速度快。

第三，在配備了空警-600後，福建號的空中預警機變成固定翼飛機，將能清楚掌握該艦周遭的海空動態，系統化作戰的能力也就出來了。最後，由於採用電磁彈射系統，福建號施放艦載機的速度將更快，且由於不須靠自身推力彈射起飛，這些飛機可滿載油彈出擊，該艦的戰力將會比遼寧號和山東號大很多。