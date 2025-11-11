隨著大陸軟實力越來越強，許多大陸用語也開始在台灣變得熱門起來。一位補習班老師近日感嘆，近年來越來越多學生玩抖音，結果日常生活的言語都開始學習大陸用語，冰淇淋念「冰ㄐㄧ淋」、行動電源叫「充電寶」、垃圾桶叫「ㄌㄚㄐㄧ桶」，更讓她無法接受的是，學生連報告上廁所都改稱「拉粑粑」、哪吒改叫「ㄓㄚ」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，近年來她發現學生們開始用些平常不會用的新詞，包括「冰ㄐㄧ淋」、「冰ㄐㄧ淋」、「ㄌㄚㄐㄧ桶」，原本以為只是自己年紀大了、跟不上小朋友的用語，不過原PO仔細了解後才發現，是學生們習慣使用抖音所致，甚至還被反過來糾正哪吒要念「ㄓㄚ」，報告上廁所時也對她說要去「拉粑粑」。

原PO指出，她也曾試著下載抖音融入學生，沒想到第一天就看到一堆誇張影片，讓她直呼難以吸收，最後只好乖乖刪除抖音APP，「在抖音與老人之間，我選擇當個跟不上潮流的老人」。

對此，許多網友紛紛回應，「平板養小孩的結果」、「我就是一個不看陸劇不下載抖音的落後原始人」、「學生說大陸用語我都會裝聽不懂，然後教他們正確的說法：那個叫垃圾桶、下次請說上廁所，但跳舞或搞笑哏我是覺得OK啦，因為還是有創意的地方，而且有些是真的蠻好笑」。