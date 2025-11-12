從新疆到京滬陸最大儲氣庫西氣東輸開倉放糧。（新華社）

從新疆到京滬陸最大儲氣庫西氣東輸開倉放糧。圖為呼圖壁儲氣庫員工打開出站球閥。（新華社）

大陸最大儲氣庫「開倉放糧」，隨著「中國石油」新疆油田呼圖壁儲氣庫注採井採氣閥門10日開啟，超過500萬立方米天然氣，進入管網通向千家萬戶，在剛結束第十三注氣周期，呼圖壁儲氣庫按應儲盡儲、力爭多儲原則，圓滿完成超過30億立方米的天然氣注氣任務，創歷史新高「滿倉」。除新疆北部城市用氣，還輸送到北京、上海等西氣東輸沿線城市，全力保障今冬明春天然氣供應高峰期。

地處天山北麓的呼圖壁儲氣庫外輸天然氣，承擔著西氣東輸管網季節調峰、應急供氣及北疆地區季節調峰的雙重功能，儲氣量超過百億立方米，也是西氣東輸二線的首座儲氣庫，承擔著西氣東輸管網季節調峰、應急供氣以及新疆北部地方季節調峰的雙重功能。外輸天然氣不僅保障烏魯木齊市、昌吉市等新疆北部城市用氣，還輸送到北京、上海等西氣東輸沿線城市。

中國石油新疆油田儲氣庫有限公司集注站站長姬康指出，今年注氣期間，呼圖壁儲氣庫按照應儲盡儲、力爭多儲的原則，完成超過30億立方米的天然氣儲備任務，達到歷史最高水準，為今冬明春天然氣保供蓄足「底氣」。

作為地下儲氣庫，呼圖壁儲氣庫具有儲藏量大、調節工作氣量大、安全性高和成本低等優勢。呼圖壁儲氣庫自2013年6月正式投產以來，已圓滿完成十三個周期注氣和十二個周期採氣任務，截至目前，已累計注採氣量超過470億立方米。