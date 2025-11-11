美國大量航管飛安人員因政府關門窘境領不到薪水而出現缺勤狀況，40座主要機場已連日削減航班營運量。

美國川普政府預算在聯邦參議院卡關，10月1日起暫時熄燈。大量公僕領不到薪水，欠薪導致航管飛安人力吃緊，航班量連日大砍，大批旅客滯留機場。民主黨籍8名無連任壓力的參議員9日倒戈共和黨陣營讓撥款法案通過、送交共和黨佔多數的眾議院，僵局最快本周可解。然而航班削減很難火速恢復，眼看感恩節假期已近，全美航班仍面臨大量延誤取消的威脅。

聯邦政府關門天數從本月5日起天天刷新最長新紀錄，至周二（11日）進入第42天，為維持空運基本運作，1.3萬名航管員、5萬名FAA人員被迫無薪工作。綜合路透社、《紐約時報》、有線電視新聞網等媒體報導，聯邦航空總署（FAA）7日起在全美40座主要機場每天削減4%航班量，預計11日砍班比例將達6%、14日拉到10%，光是8日至9日周末兩天，全美超過120萬人次行程受影響；9日晚間有12座機場暫停私人飛機起降。運輸部長達菲上周警告，若關門窘境再不解決，砍班幅度恐達15%至20%。美國航空市場調研機構Atmosphere Research Group認為，砍班20%將癱瘓美國運輸系統。有旅客拍下機長到客艙廣播說明延誤慘況，各方為此付出極大代價，盼旅客致電各自選區參議員趕緊解決僵局。

政府復常 空運為何無法跟上？

A pilot spoke to the passengers of a flight from New York City to Dallas about the effect of the US government shutdown on air travel, after the flight had been delayed for hours. pic.twitter.com/sHv4SvfV6Q — Storyful (@Storyful) November 11, 2025

取消哪些航班由航空公司決定，運輸部要求取消須於預定起飛7天前通知，一旦取消就很難立即恢復。兼任業界顧問的機師達比（Kit Darby）認為，政府停擺結束後需要至少1到2星期復常。產業公會「美國航空協會」主席、新罕布什爾州前州長蘇努努（Chris Sununu）10日表示，未來1星期恢復可謂困難重重：「FAA仍強制砍班，這個星期砍班量會繼續增加。」但他表示不必急於取消感恩節與耶誕節假期，屆時全美航空系統應已復常穩定運作。

何時恢復就看FAA何時取消減班令。運輸部長達菲上周說，取消減班令之前希望看到航管人力配置與安全數據改善。FAA上周表示，全美前30大機場每天2到4成航管員缺勤。FAA通知各家航空公司，政府停擺結束後約24小時就能補發工資。但這不代表缺勤會立刻改善，因為有些人已找到兼差工作，沒領到本職薪水不太可能復工；有些人0甚至已離職或退休。工會透露，2019年那次關門，航管員等了2個月到2個半月才領到補發薪資。

川普喊「立即復工」擬雙管齊下

達菲透露，這波停擺前每天平均4名航管員退休，擺後平均每天20到25人退休。即使政府未停擺，全美航管人力問題已很嚴重，缺口達3500人，9月招募逾2000人，政府關門令新血輪缺乏安全感而退訓或另覓他職。美國總統川普10日籲所有航管員立即復工，還提議向照常到班的航管員發獎金1萬美元，若未立即復工將面臨扣薪。獎金怎麼發、薪資如何扣，川普說「我不曉得，會想出辦法的」。

US President Donald Trump demanded air traffic controllers return to work as travelers endured another day of flight cancellations, which the administration ordered to manage staff shortages during the government shutdown. Trump's comment came after the US aviation system has… pic.twitter.com/gtSzDzWs1L — OceanNewsUK (@OceanNewsUK) November 11, 2025

FAA對各大機場減班令目標每天砍800個航班，受航管員人力影響，全美航空業者8日、9日各取消1563、近3000個航班，9日延誤逾1萬1200班，10日取消1600班。唯有航管員與FAA人員薪資發放正常，延誤取消情形方能告終。若停擺持續到下周，全美飛航最繁忙時節之一的感恩節疏運恐受重大影響。

行前查座位 1徵兆恐砍班

美國旅遊協會（US Travel Association）主席費里曼（Geoff Freeman）說，飛安是最優先考量，但砍班會影響旅客體驗，例如效率、系統運作順暢程度。他建議旅客務必查詢航空公司官網或App確認航班。旅遊網站Going.com專家納斯卓（Katy Nastro）指出，40大機場航班營運量占國內線7成，行前最好查看航班座位，若空位很多就得做好取消的準備，飛往小型城市的航班也容易取消。她說，可預見鐵路、公路會成為熱門替代選項，務必儘早訂票。