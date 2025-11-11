美國川普政府預算在聯邦參議院卡關，10月1日起暫時熄燈。大量公僕領不到薪水，欠薪導致航管飛安人力吃緊，航班量連日大砍，大批旅客滯留機場。民主黨籍8名無連任壓力的參議員9日倒戈共和黨陣營讓撥款法案通過、送交共和黨佔多數的眾議院，僵局最快本周可解。然而航班削減很難火速恢復，眼看感恩節假期已近，全美航班仍面臨大量延誤取消的威脅。
聯邦政府關門天數從本月5日起天天刷新最長新紀錄，至周二（11日）進入第42天，為維持空運基本運作，1.3萬名航管員、5萬名FAA人員被迫無薪工作。綜合路透社、《紐約時報》、有線電視新聞網等媒體報導，聯邦航空總署（FAA）7日起在全美40座主要機場每天削減4%航班量，預計11日砍班比例將達6%、14日拉到10%，光是8日至9日周末兩天，全美超過120萬人次行程受影響；9日晚間有12座機場暫停私人飛機起降。運輸部長達菲上周警告，若關門窘境再不解決，砍班幅度恐達15%至20%。美國航空市場調研機構Atmosphere Research Group認為，砍班20%將癱瘓美國運輸系統。有旅客拍下機長到客艙廣播說明延誤慘況，各方為此付出極大代價，盼旅客致電各自選區參議員趕緊解決僵局。
政府復常 空運為何無法跟上？
取消哪些航班由航空公司決定，運輸部要求取消須於預定起飛7天前通知，一旦取消就很難立即恢復。兼任業界顧問的機師達比（Kit Darby）認為，政府停擺結束後需要至少1到2星期復常。產業公會「美國航空協會」主席、新罕布什爾州前州長蘇努努（Chris Sununu）10日表示，未來1星期恢復可謂困難重重：「FAA仍強制砍班，這個星期砍班量會繼續增加。」但他表示不必急於取消感恩節與耶誕節假期，屆時全美航空系統應已復常穩定運作。
何時恢復就看FAA何時取消減班令。運輸部長達菲上周說，取消減班令之前希望看到航管人力配置與安全數據改善。FAA上周表示，全美前30大機場每天2到4成航管員缺勤。FAA通知各家航空公司，政府停擺結束後約24小時就能補發工資。但這不代表缺勤會立刻改善，因為有些人已找到兼差工作，沒領到本職薪水不太可能復工；有些人0甚至已離職或退休。工會透露，2019年那次關門，航管員等了2個月到2個半月才領到補發薪資。
川普喊「立即復工」擬雙管齊下
達菲透露，這波停擺前每天平均4名航管員退休，擺後平均每天20到25人退休。即使政府未停擺，全美航管人力問題已很嚴重，缺口達3500人，9月招募逾2000人，政府關門令新血輪缺乏安全感而退訓或另覓他職。美國總統川普10日籲所有航管員立即復工，還提議向照常到班的航管員發獎金1萬美元，若未立即復工將面臨扣薪。獎金怎麼發、薪資如何扣，川普說「我不曉得，會想出辦法的」。
FAA對各大機場減班令目標每天砍800個航班，受航管員人力影響，全美航空業者8日、9日各取消1563、近3000個航班，9日延誤逾1萬1200班，10日取消1600班。唯有航管員與FAA人員薪資發放正常，延誤取消情形方能告終。若停擺持續到下周，全美飛航最繁忙時節之一的感恩節疏運恐受重大影響。
行前查座位 1徵兆恐砍班
美國旅遊協會（US Travel Association）主席費里曼（Geoff Freeman）說，飛安是最優先考量，但砍班會影響旅客體驗，例如效率、系統運作順暢程度。他建議旅客務必查詢航空公司官網或App確認航班。旅遊網站Going.com專家納斯卓（Katy Nastro）指出，40大機場航班營運量占國內線7成，行前最好查看航班座位，若空位很多就得做好取消的準備，飛往小型城市的航班也容易取消。她說，可預見鐵路、公路會成為熱門替代選項，務必儘早訂票。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。