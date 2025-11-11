日本人氣男子團體KAT-TUN於8日舉行告別演唱會《Break the KAT-TUN》，吸引大量粉絲回顧團體歷史。演唱會當天，前成員赤西仁特別現身觀眾席，支持昔日隊友的表演。現場播放了經典曲目《Real Face》的原始6人版本，讓粉絲重溫團體全盛時期的聲音，台下觀眾更因激動落淚。龜梨和也甚至曬出與赤西仁單獨靠頭合照，相隔多年再次同框，讓粉絲感動不已。

龜梨和也在11日於IG上傳多張演唱會照片，其中最受矚目的是他與赤西仁的單獨合照。龜梨和也自今年自立門戶後便與赤西仁互相關注社群平台，此次曬出合照象徵兩人關係破冰。照片曝光後，粉絲紛紛留言表示激動：「活久見」、「這是夢嗎」、「哭了哭了」、「老淚縱橫」、「AK就是AK！真是當初妥妥的雙頂流。命運啊，總是兜兜轉轉」、「他倆還能站在一起，不是P圖不是AI啊」。

據悉，赤西仁曾在2006年KAT-TUN人氣高峰時赴美留學，當時傳出他與龜梨和也關係緊張。回國後雖曾短暫重返團體，但最終在2010年正式退團。此次演唱會，赤西仁不僅到場觀賞，也在個人社群公開與龜梨和也、上田龍也及中丸雄一的合照，這是他退團10多年後首次與成員同框。赤西仁更在IG寫下：「我忘記上傳這個了，度過了一段很棒的時間。」

KAT-TUN自2001年成立以來，以《Real Face》迅速嶄露頭角。隨著赤西仁、田中聖與田口淳之介陸續退團，團體最終以3人形式運作，直到今年3月正式解散。粉絲多年來一直期待成員重聚，而這次演唱會與合照曝光，實現了他們的願望，讓歌迷感動不已，也喚起滿滿回憶。