鳳凰颱風環流與東北季風共伴效應，豪雨狂灌宜蘭，其中蘇澳、冬山地區雨量驚人，氣象粉專小編也發出自家「災情照」，只見一樓客廳黃泥水淹了半樓高，沙發桌椅都泡在水中，讓他直呼15年前梅姬颱風淹水噩夢重演了。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」柏小編今晚回報家中災情，指今日下午緊盯強烈雨帶移動狀況，傍晚住家附近溪流開始溢流跟倒灌，到了晚上水位開始上升，住家已經淹了半層樓，直呼15年前梅姬颱風噩夢重演，「當時一層樓淹的滿滿滿」。

粉專晚間近9時曾指出，宜蘭溪南有非常恐怖的降雨，平地的蘇澳、冬山24小時突破600毫米，尤其在最近6小時就下了400毫米，許多地方已經嚴重淹水，猛烈雨勢預計持續到凌晨，提醒當地民眾請勿外出。

根據中央氣象署觀測資料，截至晚間10時30分，今日累積雨量，宜蘭南澳鄉的東澳嶺已達790毫米，冬山鄉有754毫米以上的降雨，蘇澳也有647.5毫米，羅東573.5排第五，前11名都在宜蘭。

宜蘭縣蘇澳鎮豪雨狂炸，多處地區傳出嚴重淹水與土石流災情，蘇澳鎮災防中心晚間緊急應變，通報蘇西里民貴街積水嚴重，水高逼近一層樓，軍方隨即出動AAV7兩棲突擊車與橡皮艇展開救援行動，協助轉移受困居民。