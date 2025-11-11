鳳凰颱風中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向東北移動，暴風圈已進入台灣西南方近海。一位自稱台灣大學大氣系的網友，9日匿名投稿臉書說要「賭上大氣系的招牌」，認為12日至14日台北至少會放兩天颱風假，「少一天我請1百份雞排＋波霸奶茶！都沒放我請各3百份！」，如今卻是一天都沒放，吸引不少人朝聖打卡，希望他如期兌現祭品文。

原PO在臉書粉專「黑特帝大」匿名投稿，表示12日至14日台北至少放兩天颱風假，「少一天我請1百份雞排＋波霸奶茶！都沒放我請各3百份！」，如果預測失準將在台大傅鐘下發放雞排和珍奶。

貼文曝光後引發熱議，按讚人數多達2萬人，許多人都在期待原PO豪語發下祭品文的結果，台大大氣系學生會10日也強調，「由於是發在匿名版上的文章，並不能確定發文者是否為本系學生。希望大家在關注、討論之餘，也勿過度將此一文章與本系做連結。以較科學的角度來說，颱風的發展有著許多不確定性，是否需放颱風假更是需多方討論後才能決定，並不適合僅以現有資訊進行過度預測」。

根據最新結果，北部首長規劃並不同調，新北市長侯友宜宣布11日7個行政區停班停課，台北市長蔣萬安則是宣布11日正常上班上課，12日更是雙北都是正常上班上課；根據氣象署預估，鳳凰颱風12日下午至晚上將朝高屏一帶登陸，晚上至深夜從花蓮到台東一帶出海，未來台北放假機率低。

對此，許多網友紛紛朝聖祭品文回應，「排隊排到哪了，說話算話」、「坐等雞排珍奶」、「卡，連放兩天的宜蘭人來朝聖了～」、「颱風假的確是政治問題」、「來朝聖，結果台北一天都沒放，颱風準備在南部觸陸，這下颱風更沒力北抬，只剩下一堆降雨而風量沒達標，台北颱風假又泡湯了，笑死」、「領雞排囉咕嚕咕嚕」。