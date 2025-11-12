網購平台雙11檔期進入最高峰；Yahoo購物11日公布，雙11全站最高40％回饋，加上「普發萬元」紅利加持下，整體業績、流量雙成長，平台3C科技、運動戶外、精品黃金與系統零組件、美妝五大品類表現亮眼，帶動正慶期間業績翻倍漲。

雙11當日流量從凌晨零點起迅速衝高，展現強勁買氣，整體訂單量年成長翻倍，消費者特別鎖定高單商品搶在夜貓加碼時段下手，Samsung Galaxy S25 Ultra、iPhone 17系列以及金塊都成熱銷商品，尤其地緣政治風險下，黃金業績更出現6倍漲幅，金條、金豆等成熱銷商品。

momo富邦媒宣布雙11開紅盤，開賣首小時全站人流較平日成長近3倍、訂單量更飆升11倍，寫下亮眼開局。根據momo今年雙11首波戰報顯示，美妝、家電與日用品為最受消費者青睞的三大熱銷品類，其中日用品類漲幅最高、買氣較平日暴增近40倍。

momo觀察，從凌晨開始，熱門爆品接連秒殺，消費者不僅鎖定高單價家電與3C，更同步展開「日常囤貨」，從衛生紙、洗衣精到保健食品全數列入清單。

Yahoo購物表示，今年雙11由會員經濟、快速到貨與保值收藏三大動能齊發，業績大幅成長。其中，Yahoo購物「購衷心」VVIP會員消費力強勁，平均客單價較一般會員多2倍，訂單總額日均飆升6成；平台提前強化快倉備貨、降低免運門檻，並推出「大家電55H虎虎快配」，帶動「快速到貨」商品業績增一倍。

Yahoo拍賣交易同樣火熱，雙11期間競標品突破百萬件，最活躍用戶單周出價2000次、成功搶標上百件，勇奪個人挖寶冠軍；收藏級名錶「勞力士迪通拿」更以111萬元高價結標，成為最矚目的競標品。