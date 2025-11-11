由於台積電（2330）在11日晚間召開重大訊息說明記者會，因此，期交所公告，台積電期貨（CD）及小型台積電期貨（QF）自11日18時25分起盤後交易時段暫停交易，11月12日一般交易時段恢復交易。不過，台指期夜盤仍上漲29點暫報27,809點。

永豐期貨表示，雖然基本面仍有支撐，包括金控獲利表現穩健與第四季傳統作帳行情，但籌碼結構顯示短線浮額偏高，融資餘額快速增加造成短多集中，市場必須經過一定程度的清洗才能再啟動攻勢。

技術面上，大盤仍在盤整區間內震盪，短線若未能守住昨日夜盤低點，恐將進一步測試下方支撐，反之若能在此區穩住，後續仍有機會在基本面支撐下緩步築底。現階段屬於籌碼整理期，操作上宜採保守策略，等待融資降溫與量能重新放大後再尋求多方契機。

臺股期貨夜盤高檔反彈29點，期交所內商品漲多於跌，美國那斯達克100期貨跌56點，美國費城半導體期貨跌17.5點，台積電期貨由於台積電於晚間公布重訊，因此夜盤停止交易，英國富時100期貨漲0.05點，微型臺指期貨漲20點，臺灣中型100期貨漲61點、期交所富時100指數期貨跌5點、電子期貨漲3.65點，金融期貨漲0.4、半導體30期貨跌2點、布蘭特原油期貨上漲17.5點、航運期貨參考價175.1點、臺幣黃金期貨漲31.5點。