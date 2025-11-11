美國總統川普近日在社群媒體上宣布，將向「高收入人群」外的所有美國人發放每人至少2000美元（約新台幣6.2萬元）的「紅利」，並表示這筆資金將來自關稅收入。然而專家警告，該計畫可能加劇財政赤字，並引發新一輪通膨危機。

川普在貼文中聲稱，「反對關稅的人都是傻瓜！我們現在是世界上最富有、最受尊敬的國家，幾乎沒有通膨，股市創下歷史紀錄！」他表示，美國正在收取數兆美元，並將很快開始償還國債，同時承諾向民眾發放紅利。

不管川普此舉是真的因為關稅賺錢後的「眾樂樂」，還是為了拯救低迷的民調「不得已而為之」，經濟學家普遍都不看好，擔憂此舉可能和疫情期間的刺激性支出一樣，雖然能在短期內提振消費，但隨之而來的可能是更高的通膨。

值得關注的是，儘管川普措辭激烈，但他並未說明紅利發放的具體方式、頻率或「高收入人群」的界定標準。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）隨後表示，這筆紅利可能透過多種形式實現，包括「小費免稅、加班費免稅、社保免稅、汽車貸款抵稅」等減稅措施，而非直接發放現金。

白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）則指出，該計畫仍須獲得國會批准。目前美國最高法院正在審理川普依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收關稅的合法性，若裁定關稅無效，據非營利組織「聯邦預算問責委員會」（CRFB）估算，美國政府可能需要7年的時間才能籌集到足夠支付紅利發放的關稅收入。

據CRFB在10日發布的分析，川普所建議的紅利規模可能遠超過關稅帶來的財政收入。CRFB估算，若川普政府參照新冠疫情期間刺激支出的指導方針，其「退稅支票」可能會耗資6000億美元（約新台幣18.8兆元）。而該機構的數據顯示，到今年年底，美國的關稅預計只會產生約3000億美元（約新台幣9.4兆元）的聯邦收入，截至目前為止，此一收入僅為1000億美元（約新台幣3.1兆元）。

CRFB在報告中呼籲，政策制定者必須把重點放在實際減少赤字與使債務走上下行道路上，「額外的關稅收入應該用於減少赤字，正如幾位政府官員所說的那樣，而不是以現金股息的形式將這些收入轉嫁給納稅人。」CRFB估計，每人、每年2000美元的分紅將在10年內使財政赤字增加6兆美元（約新台幣187.8兆元），這大約是川普同期加徵關稅預計增加赤字的2倍。

經濟學家更是普遍擔憂該計畫可能重演疫情期間的通膨危機。2021年至2022年，美國因大規模財政刺激而經歷40年來最嚴重的通膨高峰，物價至今仍未回落至疫情前水平。

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）更痛批，「這是個糟糕透頂的主意」！他指出，「我們一邊讓聯邦債務窟窿越陷越深，一邊卻要挪用某一項財政收入來向民眾派發現金，這種做法極度不負責任。」

CRFB警告，若將全部關稅收入用於發放紅利，至2035年美國債務將占GDP的127%，而不是現行法律規定的120%；而如果每年發放2000美元紅利，則債務占比將達GDP的134%。