隨著美國政府有望重啟帶來的反彈勢頭有所減弱，市場重新質疑AI熱潮受益最大的一批科技巨頭的估值。軟銀宣布清倉所持輝達股份，套現58億美元（約新台幣1816億元），令AI相關股票承壓。周二（11日）那斯達克指數早盤大跌200點，與台股連動密切的費城半導體指數更成重災區，跌幅逾2%，AI霸主輝達更是急挫逾3%。

截至台北時間11日晚間11點30分，道瓊工業指數上漲152.72點（或0.32%），暫報47521.35點；那斯達克指數下跌165.53點（或0.70%），暫報23361.644點；標普500指數下跌20.35點（或0.30%），暫報6812.08點；費城半導體指數下跌157.33點（或2.20%），暫報6999.63點。

5大科技巨頭當中，僅蘋果走強1.63%，谷歌母公司Alphabet跌0.40%，微軟跌0.27%，亞馬遜跌0.18%，臉書母公司Meta跌1.84%。半導體類股跌勢更加慘重，輝達跌3.39%，超微跌2.41%，台積電ADR跌1.86%，聯電ADR跌0.74%。

周一美股收漲，因市場寄望於創紀錄的美國政府停擺可能即將結束。那斯達克指數漲幅逾2%，為5月27日以來最佳單日表現，因投資者在上周拋售後逢低買進AI概念股。輝達周一大漲5.8%，為標普500指數當日貢獻了超過四分之一的漲幅。

可是由於對估值的擔憂加劇，AI相關交易近期一直面臨壓力。交易員目前正權衡多重風險與不確定性，試圖判斷今年迄今為止的強勁股市反彈能否延續。儘管美國政府重啟有望緩解部分經濟阻力、恢復關鍵數據發布，並為貨幣政策方向提供更多線索，但市場仍擔憂領漲板塊漲幅過快、估值過高。