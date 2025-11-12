美國總統川普(Donald Trump)對國際社會都有著巨大的影響力，他有時可能會把自己視為「歐洲總統」，但即使是他，可能也沒想到，自己的名字會成為比利時的政黨名，而且該黨就是挑明了要「蹭」川普的名氣、形象以及政治理念。

據比利時媒體 BRUZZ的報導，比利時法語區兩個極右翼組織「瓦隆黨」(Chez Nous)與比利時國民陣線（NF），一部分的成員成立「川普黨」，全稱為「大家團結起來支持民粹運動聯盟」(法語：Tous Réunis pour l'Union des Mouvements Populistes)，縮寫即是TRUMP。

IN BELGIË IS EEN NIEUWE EXTREEMRECHTSE PARTIJ GELANCEERD; ‘TRUMP’



創黨人尼科特拉(Salvatore Nicotra)說： 「我們的黨名就是向川普總統致敬，他是民粹主義的終極象徵。他體現了我們所代表的理念。」

尼科特拉指出，與比利時最大的極右翼政黨弗拉芒區利益黨(Vlaams Belang)不同，川普黨並不主張分離主義，我們的目標是同時參與聯邦層級的選舉，以及2029年的歐洲議會選舉。

他說：「我們是一個帶有社會共存傾向的右翼民粹主義政黨。」

尼科特拉曾在 1994 年至 2000 年擔任布魯塞爾聖吉爾區(Saint-Gilles)的市議員，他有意參與比利時首都或市政選舉。

該黨還在收集創黨成員的過程中，預定將於11月30日正式成立。