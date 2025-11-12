大陸北京萬物博物館近日推出「蟑螂粉咖啡」，在網路上掀起熱議。這款咖啡上層撒有蟑螂粉，並裝飾幾條烘烤過的大麥蟲，外觀獵奇、挑戰味蕾，引發民眾驚呼。對此，館方透露，「蟑螂粉咖啡」目前每杯售價約人民幣45元（約新台幣196元），使用的原料均為中藥房供應，符合食品安全標準。

綜合陸媒報導，該博物館工作人員今天（11日）證實，這款昆蟲主題咖啡於今年6月底推出，近期因網路曝光而意外走紅，目前咖啡每杯售價約45元，原料均為經中藥房供應、符合食品安全標準的可食用昆蟲。

據介紹，館方以「將自然帶進日常」為理念，設計出多款與生態主題結合的飲品，包括大麥蟲咖啡、蟑螂粉咖啡、含豬籠草消化液的特調飲品，以及萬聖節限定的螞蟻飲品。工作人員強調，所有昆蟲原料皆經過烘烤與安全處理，確保衛生無虞。

在口感方面，大麥蟲咖啡帶有堅果般焦香；蟑螂咖啡則在焦香中混合微酸風味；螞蟻飲品酸度較高；豬籠草特調則接近普通果味飲料。雖然名稱讓人卻步，但館方表示實際風味「比想像中溫和許多」。

不過，昆蟲咖啡仍屬小眾市場。館方坦言，每日銷量僅10餘杯，主要顧客為追求新奇體驗的年輕族群，「很多人光看名字就打退堂鼓，尤其帶小孩的家長比較保守。」

事實上，雲南普洱1家咖啡館今年3月就推出了「草蜢拿鐵」、「竹節蟲美式」等飲品，售價人民幣68至88元。當地民眾表示「草蜢和竹蟲本就是餐桌常客」。此外，杭州亦曾出現以乾燥小蛇作裝飾的「蛇咖」，命名為「白素貞」、「竹葉青」，但因嚇哭孩童，上架僅1天便被緊急下架。

