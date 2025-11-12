台北捷運乘客眾多，年運量超過7億人次。為了方便排隊的乘客分流，月台上車門位置旁，往往都會同時畫上兩排候車線。不過有網友指出，他近日在捷運站月台看到第二排候車線沒人排隊時，自己主動站過去排隊，卻被一旁的路人指責「這樣是插隊」，讓他忍不住苦笑：「我都會懷疑是我不會排隊還是大家不會排隊。」話題引起網友熱烈討論。

近日，有網友在Threads發文指出，台北捷運的月台上，候車線往往都是兩兩併排，不過乘客往往只會在其中一條排隊，讓他不禁好奇，「旁邊這條大家會直接站過去嗎？」這名原PO在留言中透露，每次看到這樣一整排候車線空著，明明覺得線畫在那應該就是能站，但自己站過去排隊的時候仍然會覺得有點心虛，還忍不住吐槽，「有時候覺得蠻好笑的。我都會懷疑是我不會排隊，還是大家不會排隊？」

對此，網友們掀起熱烈討論，大部分的網友都認為第二排候車線用意是為了分流，可以直接去排隊，但也有少數網友的理解，認為這是第一條線站滿了才能去排的第二條隊伍。

對此，《CTWANT》編輯致電台北捷運公司客服專線，確認第二排候車線是「同時排隊」使用，並無先後順序的區別。

