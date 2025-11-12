鳳凰颱風持續逼近台灣，氣象局預估其暴風圈將於明天清晨觸陸，並於明日傍晚至夜間從高雄、屏東地區登陸，隨後在周四清晨自台東出海。颱風消息引發關注的同時，為料鳳凰颱風的台語發音竟也成為熱門話題。起因是一段來自台語新聞台的報導，有網友分享影片指出，「鳳凰颱風」的台語唸法為「Hōng-hông hong-thai」，雖然三個字皆為「hong」的羅馬拼音，但聲調各異，構成近似繞口令的語音節奏。意外在社群網路上掀起一股與颱風相關的趣味風潮。

有民眾在社群平台Threads分享一段由各大電視台台語新聞片段剪輯而成的影片，主題是「鳳凰颱風」的台語發音。各家主播在報導中努力咬字清晰，表現也受到觀眾肯定，片中「鳳凰颱風」被唸作「hōng-hông hong-thai」，三個「hong」雖同音但聲調各異，不僅語速快，聲音節奏也讓人一時反應不及。發文者幽默形容，這根本是母語者的「聲調大魔王」。

貼文引發熱烈回響，有網友直言這句發音猶如台語饒舌，有人打趣表示「聽三次就被洗腦，腦中滿是轟轟轟」。不少人看完直呼，「簡直是台語練功密技」、「如果出成考題，外國人會直接放棄」、「根本不是口吃，是這句話真的難唸」、「一整天腦中都在轟轟轟」、「台語真的有夠深奧」。也有民眾表示自己每次唸「甘蔗汁」都會打結，如今「鳳凰颱風」更是一層挑戰。

除此之外，不少人也留言稱讚「主播唸得太標準」、「台語真的很有韻律美感」。有趣的是，有網友發現「Hōng-hông hong-thai」的語音節奏，與南韓女團(G)I-DLE歌曲〈Klaxon〉中一句「Hon-hon-hon-hon-hon-honk」頗為相似，因而戲稱這首歌根本就是鳳凰颱風的「非官方主題曲」。

粉專「學台語 O̍h Tâi-gí」也趁勢發起「繞口令挑戰」，設計出一長串台語句子：「防洪系統的防護效果，予鳳凰颱風的風雨妨害。」翻譯成台語為「Hông-hông hē-thóng ê hông-hō͘ hāu-kó hō͘ hōng-hông hong-thai ê hong-hō͘ hông-hāi」，整句幾乎由「hong」字聲調交錯構成，不少網友直言「我講到頭暈」、「一秒懷疑自己會不會台語」、「這比念Rap還難」。

此次話題也讓不少人重新省思台語語言的複雜性與音韻變化之美，有人表示「台語真的不能只是看字，聲調才是關鍵」，也有人鼓勵透過趣味挑戰來活化本土語言學習。

