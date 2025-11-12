國立清華大學昨（11）日證實，原隸屬清大通識中心教師的國民黨不分區立委翁曉玲，已不再與同校科技法律研究所合聘，並強調是課程調整，並非針對單一教師。

國立清華大學強調翁曉玲合聘案是因為聘約到了且科法所教師陣容充足，因此調配教師員額，與個人表現無關。（圖／翻攝自清華大學官網）

56歲的翁曉玲現任第11屆國民黨不分區立委，她畢業於現改名為國立台北大學的國立中興大學法商學院法律學系，又取得德國慕尼黑大學法學碩士和博士學位，其夫則是曾任大法官的知名法律學者陳春生。

翁曉玲學成歸國後，曾於國防大學與母校中興大學任教，從2005年進入國立清華大學並由通識教育中心主聘，另科技法律研究所合聘之，主授「憲法」、「行政法」、「通訊傳播法」等學科，也因其熟稔通訊相關法規，在2008年獲當時的行政院長劉兆玄提名擔任國家通訊傳播委員會（NCC）委員，經立法院同意於當年8月1日上任，任期做滿4年。

翁曉玲研究「通訊傳播法」多年，曾獲聘國家通訊傳播委員會（NCC）委員。（示意圖／黃耀徵攝）

近期有消息指出，翁曉玲已非清大科法所合聘教師，還有反對翁曉玲者大開嘲諷，稱清大「終於做對事了」，也引起各界議論，清大則對此證實，翁曉玲確實已非科法所合聘師資。

清大強調，翁曉玲本來就是清大清華學院通識中心專任副教授，過去支援科法所研究與教學工作才聘任為合聘師資，如今合聘聘期於7月底屆滿後，考量科法所專任師資人數有比以前多，且教師專長也涵蓋得更多元，所以在考慮整體教學及人力配置考量後，屆滿不再合聘。

