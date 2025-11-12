因應鳳凰颱風來襲，桃園市長張善政於11日宣布全市停班停課一天。市府指出，桃園沿海與山區風力已達標準，平地亦有瞬間陣風10級、平均風力達7級以上，符合停班課條件。然而，一名住在桃園龜山的上班族卻遭主管要求照常通勤至台北公司，引發勞權爭議。

一名網友今（11）日於社群平台Threads發文指出，該同事平時每天從桃園龜山通勤至台北工作，當天原本依照桃園市政府發布的停班公告準備休假，卻被主管要求如常報到。主管甚至強調，「颱風假是看公司所在地，和員工住哪裡無關」，此番說法令原PO氣憤不已，直言「垃圾主管」。

該貼文引發網友熱烈回應，不少人痛批主管行徑違法，紛紛留言表示：「只要居住地或上班地有一方宣布停班就可不出勤」、「主管不懂法律還硬拗，根本剝削勞工」、「快保留證據去勞工局檢舉」，也有人感嘆「這種公司不待也罷」。

事實上，勞動部早已明確規範，根據《天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點》，當縣市政府宣布停班停課後，勞工可不出勤，且雇主不得視為曠工、遲到，亦不得要求以事假、補班、扣獎金或進行解僱等處分。違反者恐涉及違法，勞工可依法申訴。

勞動部進一步指出，若雇主因業務需求確實需員工出勤，須經雙方協議，並提供必要通勤協助，例如安排交通接送、補貼計程車費用等。此類規定應於勞動契約、團體協約或工作規則中明確載明，以保障勞工在天災期間的通勤與人身安全。

