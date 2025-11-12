今年9月起，一種名為「外包兒女」的陪伴型服務在中國網路社群中引發熱議。這項服務主打由年輕人擔任「臨時子女」，協助獨居或子女遠在他鄉的長者處理生活瑣事，包括陪同就醫、散步、聊天，甚至代為調解家庭衝突等。有別於傳統的保母與看護，這類服務強調情感連結與長期互動，被不少熟齡族視為應對晚年孤獨與支持不足的一種新選擇。

據《北青深一度》報導，使用此類服務者的年齡層已提前至五、六十歲。他們多數尚未進入完全失能狀態，卻因唯一子女定居國外或獨身無親，開始主動尋找情感與生活支持。有別於傳統保母或護工，他們尋求的是可信賴、能建立感情的長期陪伴對象。

受訪者吳薇表示，自2011年起，她便以「共享兒女」之名，與多名年輕人建立長期聯繫關係，從原始的有償陪伴，逐步過渡為日常互動、節慶互訪、相互支持的「準親情」模式。「他們都有父母，我只是蹭一下陪伴，就像蹭網一樣」，吳薇這麼形容。

另一位使用者陳芳，則為自己與丈夫提前規劃老年生活。由於女兒長居海外，她擔心日後獨處無援，積極在社群平台發文徵詢「像家人又不需同住」的陪伴對象，盼透過情感養成，取代傳統僱傭關係。

實際提供服務者也在逐步成形。來自青島的陸俊與成都的周偉，皆因觀察到高齡照護需求，在社群平台與地方社區中展開「試水」服務。多數服務集中於情感陪伴與生活協助，如定期探訪、陪診等。但也有從業者坦言，該服務利潤微薄、責任難界定，短期內難以商業規模化經營。

在陪伴需求背後，部分受訪者已開始考慮進一步建立「意定監護」關係。吳薇表示，期望能從這些「共享兒女」中尋找合適人選，於自己尚清醒時簽訂監護契約，以資產交換尊嚴照護。但現實仍存障礙，包括法律風險、信任建立與雙方意願等。

根據中國官方2024年發布的統計，2023年老年人口撫養比達22.57%，多地已超過少年兒童。面對家庭支持力減弱與人口老化同步加劇的趨勢，「外包兒女」或許只是其中一種解法，其能否成為制度化支持力量，仍有待觀察。

更多 CTWANT 報導